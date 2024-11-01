الغندور: جوميز ناظر مدرسة الفن والهندسة ومناسب لمفهوم "الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر"

أكد الإعلامي خالد الغندور، أن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك هو ناظر مدرسة الفن والهندسة الجديد بعد نجاحه مع الفارس الأبيض في الفترة الماضية.

وقال خالد الغندور: "الظاهر في ناظر جديد لمدرسة مدرسة الفن والهندسة، مدرسة الزمالك التي تعتبر حالة خاصة جدًّا في كرة القدم المصرية ما تشبهش غير نفسها".

وأضاف: "طبعًا الفلوس مهمة، ومهمة جدًّا في عالم الاحتراف، ليس هناك ضدية بين الفلوس والاحتراف والانتماء والروح لأنهم بيكملوا بعض بس السؤال اللي بيفرض نفسه يا ترى إيه ترتيبهم كأولويات".

الغندور يكشف سر قوة الزمالك

وأكمل: "لو فكرنا بهدوء هنقدر نعرف إن الانتماء والروح والموهبة، أهم بكتير، مثلًا منتخب الأرجنتين أو البرازيل فين رغم إن إمكانياتهم المادية عادية، ومنتخب أمريكا أو اليابان أو السويد فين رغم الإمكانيات الجبارة".

وأردف: "الكلام ده كله ليه، عشان فيه تجربة عظيمة جدا شفناها خلال الشهر الحالي، تجربة الزمالك، ومش عارف هكون مبالغ لو قلت "زمالك جوميز"، اللي قدر يعرف إن الحب والانتماء والجمهور والتاريخ هما سر قوة الزمالك لذالك شوفنا أداء أسطوري قدام الأهلي المستقر والغني ثم قدام بيراميدز المستقر والغني ثم الأهلي تاني بإسكواد لا يقارن بيهم في ظل ظروف كارثية".

واختتم حديثه:"جوميز عرف يوصل لسر قوة الزمالك، هو تلميذ البروف الأسطورة معشوق الزملكاوية فيريرا، جوميز يناسب مفهوم إن الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر، المفهوم اللي زعل البعض للأسف، عظمة الزمالك في صموده رغم المحن، شابوه للمدرب الكبير بشخصيته وفكره جوميز ناظر مدرسة الفن والهندسة".