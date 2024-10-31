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رياضة

أخبار الزمالك، الجزيري يقود التشكيل المتوقع أمام البنك الأهلي ورسالة جوميز للاعبين

جوميز
جوميز

 نشرت بوابة فيتو العديد من أخبار الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على مدار اليوم، والتي تستعرض أبرزها خلال السطور التالية.

 

التشكيل المتوقع للزمالك 

 استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز على ملامح التشكيل المبدئي لمواجهة البنك الأهلي.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الفريق مكون من:

حراسة المرمي: محمد عواد 
خط الدفاع: محمود بنتايك وحسام عبدالمجيد وحمزة المثلوثي وعمر جابر

خط الوسط: محمد شحاتة وأحمد فتوح وعبدالله السعيد وناصر ماهر وزيزو

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري

 

جلسة بين جوميز واللاعبين 

ويعقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين مساء اليوم بفندق الإقامة في معسكر الفريق.

ومن المقرر أن تكون الجلسة بالفيديو مع اللاعبين لشرح بعض الأمور الفنية الخاصة باللقاء وطريقة اللعب ونقاط قوة وضعف الخصم.

 

أبرز الغيابات للزمالك 

ويعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن قائمة الفريق لمباراة البنك الأهلي

ومن المنتظر أن يكون إعلان القائمة عقب مران الفريق اليوم ثم ينتظم الفريق بعدها في معسكر مغلق استعداد للقاء

ومن المتوقع ان تشهد القائمة غياب دونجا ومصطفى شلبي لعدم جاهزيتهما الفنية بعد الإفراج عنهما في الإمارات بالأمس وعودتهما للقاهرة

كما ستشهد القائمة غياب محمد عبدالشافي لاستمرار تأهيلية وأيضًا سيدي ندياي لاستمرار تأهيلية من الإصابة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري.

 

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي

 ويواجه الزمالك نظيره البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري في الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل.

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الأهلي 

 ومن المنتظر أن تنقل الزمالك والبنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري عبر قنوات أون تايم سبورت. 

وتُلعب بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهروب من الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

 

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