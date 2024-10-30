توفير كافة الطلبات، كواليس جلسة أحمد سليمان مع جوميز استعدادًا للبنك الأهلي

عقد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك جلسة مع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، على هامش مران اليوم الأربعاء، استعدادًا لمباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري.

واطمأن أحمد سليمان من المدير الفني على استعدادات الفريق لانطلاق مسابقة الدوري الممتاز، وتناقش معه بشأن بعض الأمور الخاصة باحتياجات الفريق في الفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري.

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي

ويواجه الزمالك نظيره البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري في الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الأهلي

ومن المنتظر أن تنقل الزمالك والبنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري عبر قنوات أون تايم سبورت.

وتُلعب بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهروب من الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.