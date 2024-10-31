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رياضة

ديربي جدة، الاتحاد يسقط الأهلي ويشعل الصراع على صدارة الدوري السعودي (فيديو)

اتحاد جدة والأهلي
اتحاد جدة والأهلي السعودي، فيتو

فاز فريق اتحاد جدة على نظيره الأهلي السعودي بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الخميس على أرضية إستاد الملك عبد الله الدولي، في إطار لقاءات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل صالح الشهري هدف التقدم لصالح الاتحاد بأسيست من موسى ديابي في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول. 

وواصل الاتحاد، الذي افتقد قائده كريم بنزيما قبل ساعات من اللقاء للإصابة، سلسلة انتصاراته بتحقيقه الفوز الخامس على التوالي في المسابقة.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 24 نقطة في صدارة الدوري بالتساوي مع الهلال الذي يخوض غدًا الجمعة مباراة قوية ضد النصر الثالث في قمة هذه المرحلة.

تشكيل الاتحاد لمباراة الأهلي في الدوري السعودي 

 

تشكيل الأهلي لمباراة الاتحاد في الدوري السعودي

 

ترتيب الاتحاد والأهلي في الدوري السعودي

وبتلك النتيجة يعزز فريق الاتحاد تواجده في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 24 نقطة من الفوز في 8 لقاءات والسقوط في هزيمة وحيدة دون أي تعادلات.

 

بينما يظل الأهلي في المركز الثامن بجدول ترتيب المسابقة ولديه في رصيده 11 نقطة، جمعها من الفوز في 3 لقاءات وتلقى 4 هزائم والتعادل بمباراتين.

 

ووفقا لموقع "ترانسفير ماركت" المهتم بالإحصائيات فإن القيمة السوقية للناديين قبل خوضهما المباراة المرتقبة،  تظهر تفوق الأهلي على الاتحاد بـ5.8 ملايين يورو.

وقدرت قيمة إجمالي لاعبي الأهلي بـ177.45 مليون يورو، فيما وصل مجموع كتيبة الاتحاد لـ 171.58 مليون يورو.

ويعتبر اللاعب الفرنسي موسى ديابي الذي ينشط ضمن صفوف الاتحاد، أغلى لاعب في الفريقين إذ تقدر قيمته بـ55 مليونًا، ويأتي خلفه الإنجليزي إيفان توني، مهاجم الأهلي، بواقع 50 مليونًا.

واعتلت 5 أسماء قائمة الأكثر من حيث القيمة السوقية، في مقدمتهم توني ومن بعده الإسباني جابري فيجا بقيمة 25 مليونًا، ثم البرازيلي روجر إيبانيز بـ20 مليون، ومن بعدهم الإيفواري فرانك كيسيه بقيمة قدرها 18 مليونًا، وآخر القائمة اللاعب التركي ميريح ديمرال بـ16 مليون يورو.

يذكر أن فريق الأهلي يضم بين صفوفه نجمي  الدوري الإنجليزي السابقين رياض محرز جناح مانشستر سيتي وروبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول.

وعلى الجانب الآخر يتصدر موسى ديابي قائمة الأعلى سوقيًا بـ50 مليون يورو، ويأتي بعده البرازيلي فابينيو بقيمة 25 مليونًا، وثالثًا الهولندي ستيفن بيرجوين بـ18 مليون يورو، كما تتساوى قيمة كل من الفرنسي كريم بنزيما والصربي رايكوفيتش والجزائري حسام عوار بالقيمة السوقية 10 ملايين يورو لكل منهم.

الدوري السعودي، اتحاد جدة يتقدم علي الأهلي بهدف في الشوط الأول

ديربي جدة، التشكيل الرسمي لمباراة الاتحاد والأهلي في الدوري السعودي

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الدوري السعودي، اتحاد جدة يتقدم علي الأهلي بهدف في الشوط الأول

ديربي جدة، التشكيل الرسمي لمباراة الاتحاد والأهلي في الدوري السعودي

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