الخميس 31 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

لا تنس تأخير ساعتك 60 دقيقة في هذا الموعد

التوقيت الشتوى، فيتو
التوقيت الشتوى، فيتو

دقائق قليلة وينتهي العمل بالتوقيت الصيفي، ويبدأ العمل بالتوقيت الشتوي، اليوم الجمعة، ليتم تأخير الساعة 60 دقيقة كاملة، فى تمام الساعة 11:59 مساء.

التوقيت الشتوى فى مصر

ويتم الانتهاء بالعمل بالتوقيت الصيفى آخر خميس من شهر أكتوبر الجاري فى تمام الساعة 11:59، ويتم البدء بالتوقيت الشتوى يوم الجمعة الموافق 1 نوفمبر، حيث سيتم تأخير الساعة 60 دقيقة.

مع بداية التوقيت الشتوي. مواعيد تشغيل القطار الكهربائي (إنفوجراف)

نصائح تساعدك في التأقلم مع التوقيت الشتوي

بدء تطبيق التوقيت الشتوى

وكان  الرئيس عبد الفتاح السيسى، صدق في 16 أبريل 2023 على القانون رقم 34 لسنة 2023، فى شأن تقرير نظام التوقيت الصيفى.

يذكر أنه تم العمل بالمواعيد الشتوية لغلق وفتح المحلات يوم الجمعة 27 سبتمبر الماضى. 

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