الجيش الأمريكي يعلن تصفية 35 "داعشيا" في سوريا

أعلنت القيادة المركزية في الجيش الأمريكي، أنها نفذت يوم 28 أكتوبر، ضربات جوية ضد عدة معسكرات لتنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا، أدت إلى مقتل 35 عنصرا في التنظيم.

ضربات جوية ضد عدة معسكرات لتنظيم "داعش" في سوريا

وأكد بيان الجيش الأمريكي أن الضربات استهدفت عدة مواقع تابعة لتنظيم "داعش" في الصحراء السورية طالت قادة بارزين في التنظيم، مشيرا إلى أنه "لا توجد مؤشرات على وقوع ضحايا في صفوف المدنيين".

وبحسب البيان، فإن هذه الضربات "ستؤدي إلى تعطيل قدرة داعش على التخطيط والتنظيم وتنفيذ الهجمات ضد المدنيين وكذلك ضد الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها وشركائها في جميع أنحاء المنطقة وخارجها.

وأكدت القيادة المركزية الامريكية أنها ستواصل بالتعاون مع الحلفاء والشركاء في المنطقة، تدمير قدرات داعش العملياتية بشكل حازم لضمان الهزيمة الدائمة للتنظيم.

التواجد الأمريكي في سوريا

ويوجد حوالي 900 جندي أمريكي في سوريا، وفقا للتقارير الرسمية من وزارة الدفاع الأمريكية. تتمركز هذه القوات بشكل أساسي في شمال شرقي سوريا.

ووفقا لتقديرات صادرة عن الجيش الأمريكي في عام 2024، يقدر عدد عناصر تنظيم داعش بنحو 2,500 مقاتل نشط في كل من سوريا والعراق. وعلى الرغم من تراجع قوته منذ ذروة نشاطه، إلا أن التنظيم لا يزال يقوم بهجمات متفرقة، حيث يتركز عدد من عناصره في المناطق النائية ويحاول إعادة تنظيم صفوفه.