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خارج الحدود

كوريا الشمالية تهدد بالانتقام بعد العثور على حطام درون كوري جنوبي في بيونج يانج

زعيم كوريا الشمالية،
زعيم كوريا الشمالية، فيتو

قال ممثل وزارة الدفاع الكورية الشمالية، إن تكرار اقتحام وسائل حربية كورية جنوبية لأراضي بلاده، سيعتبر بمثابة إعلان حرب وسيتطلب ضربات انتقامية.

أفادت بذلك وكالة الأنباء الكورية الشمالية، وذكرت أن التصريح جاء بعد العثور على حطام طائرة بدون طيار كورية جنوبية في إحدى مناطق العاصمة بيونج يانج.

ووفقا لوزارة الدفاع الكورية الشمالية، تم في 13 أكتوبر العثور على حطام طائرة بدون طيار كورية جنوبية في إحدى مناطق العاصمة. لكن الوزارة لم تقدم أية تفاصيل أخرى عن الموضوع.

وجاء في بيان وكالة الأنباء: "حذر ممثل وزارة الدفاع من أنه في حال اكتشاف وتكرار وقائع انتهاك أية أجهزة عسكرية كورية جنوبية لأراضي وللمجال الجوي والمياه الإقليمية لكوريا الشمالية، فسيعتبر ذلك بمثابة استفزاز عسكري جدي ضد سيادة الجمهورية وكإعلان للحرب، وسيتم تنفيذ ضربات انتقامية فورية بعده".

قبل أيام، اتهمت كوريا الشمالية، الجارة الجنوبية بإرسال طائرات مسيرة فوق بيونج يانج 3 مرات هذا الشهر. وحذرت بيونج يانج من وقوع "كارثة مروعة"، في حالة تحليق مسيرات كورية جنوبية فوق بيونج يانج مرة أخرى.

وصرح نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، أن تصرفات كوريا الجنوبية تجاه كوريا الشمالية استفزازية وتؤدي إلى تصعيد الوضع في شبه الجزيرة.

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