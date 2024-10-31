أستاذ علاقات دولية: لا توجد مؤشرات بوقف الحرب على غزة ولبنان

قال الدكتور حسن أحمد، أستاذ العلاقات الدولية: إنّ الواقع الميداني في المنطقة لا ينذر بوقف الحرب على غزة ولبنان، موضحا أنّ الحركة الأخيرة للمبعوث الأمريكي آمون هوكشتاين والقيادة الأمريكية تعد ردا على ترامب أنّه سينهي الحرب في منطقة الشرق الأوسط، وبمثابة جذب لأصوات المسلمين والعرب والناخبين في الولايات المتحدة الأمريكية، والواقع يشير إلى عكس ذلك.

شروط المقاومة في غزة ولبنان

وأضاف «أحمد»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ المقاومة في غزة ولبنان لن تقبل بشروط غير التي حددتها، وهي تنفيذ قرار 1701 وعدم فصل جبهات لبنان عن جبهة غزة وإعادة الإعمار والتعويض وخروج الاحتلال الإسرائيلي، من ثم يتم وقف الهجمة الاستيطانية الحربية على لبنان، مشيرا إلى أنّ هذا هو المحور في أي عملية تفاوضية.

هل توجد مؤشرات على وقف الحرب في غزة ولبنان

وتابع: «أتمنى أن تقف الحرب اليوم، لكن لا توجد مؤشرات لذلك، وإمكانيات تطبيقها غير موجودة، كما أنّ الإسرائيلي يعتبر نفسه أنّه قد حقق إنجازات كبيرة ولا يمكن التنازل عنها».