جيش الاحتلال يرتكب 6 مجازر في قطاع غزة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال ارتكب 6 مجازر في قطاع غزة خلال 24 ساعة.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها، إن حصيلة الشهداء ارتفعت إلى 43 ألفا و204 شهداء و101 ألف و641 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ391 على التوالي، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، وسط وضع إنساني كارثي.

عزل كامل للمحافظة الشمالية عن غزة

لليوم الـ27 على التوالي، يكثّف الاحتلال الإسرائيلي مجازره شمالي قطاع غزة، وخاصة في مخيم جباليا وبيت لاهيا، وسط حصارٍ وتجويع إسرائيليين، وعزل كامل للمحافظة الشمالية عن غزة.