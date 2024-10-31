رغم تحديد موعد القرعة، رئيس رابطة الليجا يلمح لإلغاء كأس العالم للأندية 2025

فجر خافيير تيباس، رئيس رابطة كرة القدم الإسبانية - رابطة الليجا، مفاجأة من العيار الثقيل، عندما قال إن بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالنظام الجديد، الذي يجمع بين 32 فريقًا في الولايات المتحدة الأمريكية، مهدد بالإلغاء، في الوقت الذي شرع فيه الاتحاد الدولي لكرة القدم في الاستعداد للبطولة.

وكان الاتحاد الدولي للعبة قد منح الولايات المتحدة الأمريكية شرف استضافة النسخة الأولى من مونديال الأندية بنظامها الجديد، كبطولة تجريبية تُقام قبل عام واحد من إقامة كأس العالم للمنتخبات، في تنظيم مشترك مع كندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبًا لأول مرة.

تصريحات رئيس رابطة الليجا عن كأس العالم للأندية 2025

وفي هذا الصدد، تحدث رئيس رابطة الدولي الإسباني تيباس في مقابلة مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية عن قرار الفيفا، واعتبره يعرّض صحة اللاعبين للخطر، وتابع: "إنه يعرض الصحة البدنية والعقلية للمشاركين فيه للخطر، ويؤثر في قيمة المسابقات المحلية، التي تهم جميع اللاعبين".

وقال تيباس: إنه لا يستبعد فكرة إلغاء هذه البطولة بنظامها الجديد بقوله: "تبدو مسألة الإيفاء بالتعهدات المالية للأندية غير محسومة حتى الآن. إذا كان الفيفا قادرًا على منح الأندية الكبرى المشاركة 40 أو 50 مليون يورو كما يُشاع، فعليه أن يشرح كيفية تحقيق ذلك".

وأكمل رئيس "لا ليغا" تصريحاته بالقول: "عندما يعلم الفيفا أنه لن يستطيع الحصول على المال الذي كان يتوقعه، وأن الجميع يعارض كأس العالم للأندية 2025، فهنا سيجب عليه أن يلقي المنشفة"، كما اعتبر تيباس أن الفيفا لا يعمل من أجل مصلحة كرة القدم بشكل عام، وأنه يسيئ استخدام الوسائل المتاحة له.

فيفا يحدد موعد قرعة كأس العالم للأندية 2025

وتأتي تصريحات تيباس التي تشكك في قدرة الفيفا على إقامة مونديال الأندية في صيف 2025، أعلنت الهيئة الكروية الأولى في العالم عن موعد إجراء قرعة البطولة، حيث حددت ذلك يوم 5 ديسمبر المقبل، وفق ما كشفت عنه مصادر خاصة لموقع (winwin) اليوم الخميس.

كانت مصادر (winwin) قد أشارت في وقتٍ سابقٍ أيضًا إلى أن البطولة لن تُلغى بل ستقام في موعدها المحدد في الفترة من 15 يونيو وحتى 15 يوليو 2025، إذ يعمل الاتحاد الدولي للعبة على تنظيم كل الأمور اللازمة لإنجاح البطولة، كما شرع في إبرام عقود الرعاية مؤخرًا، كما اختار في وقتٍ سابقٍ المدن والملاعب التي تستضيف المباريات.

نظام كأس العالم للأندية الجديد

يشارك في المرحلة الأولى من كأس العالم للأندية 2025، 32 فريقًا يُقسمَّون على ثماني مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة أربعة فرق، يتم التنافس في كل مجموعة بنظام الدوري من مرحلة واحدة.

ويتأهل الفريقان صاحبا المركزين الأول والثاني في كل مجموعة إلى دور الـ16، على أن تكون مرحلة خروج المغلوب من مباراة واحدة، مباشرةً من دور 16 إلى غاية المباراة النهائية، بينما لن تكون هنالك مباراة ترتيبية لتحديد المركزين الثالث والرابع.