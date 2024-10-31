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رياضة

موعد مباراتي اليوم بالدوري الممتاز والقنوات الناقلة

إنبي
إنبي

 يقام اليوم الخميس مباراتين ببطولة الدوري المصري الممتاز ضمن مواجهات الجولة الأولى بالبطولة المحلية بنظامها الجديد، والتي انطلقت أمس الأربعاء.  

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري

الجونة × زد - 5 عصرا  

مودرن سبورت × إنبي - 8 مساء 

موعد مباراة الجونة وزد 

يستضيف فريق الجونة نظيره زد، اليوم الخميس، بمدينة الغردقة، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري.

 وتقام مباراة الجونة وزد في الخامسة مساء على استاد خالد بشارة بالغردقة.

وتذاع مباراة الجونة وزد علي قناة أون تايم سبورتس 2 الناقل الحصري للمسابقة 

 

ويسعى علاء عبد العال المدير الفني لفريق الجونة لتحقيق الفوز خاصة وأن اللقاء على أرضه، وتقديم أفضل عرض له مع أولى مباريات الدوري وأمام فريق يعتبر الحصان الأسود للمسابقة المحلية.

في المقابل، قدم فريق زد إف سي أوراق اعتماده منذ الموسم الماضي كأحد أفضل الفرق بالدوري المصري ويسعى إلى مواصلة صحوته بالدوري بالموسم الجاري.

 

موعد مباراة إنبي ومودرن سبورت 

يواجه فريق مودرن سبورت نظيره إنبي، اليوم الخميس، على ستاد السلام بالقاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري.

وتقام مباراة إنبي ومودرن سبورت في الثامنة من مساء اليوم الخميس.

 

وتذاع مباراة إنبي ومودرن سبورت علي قناة أون تايم الناقل1 الناقل الحصري للمسابقة 


وأبرم مودرن سبورت 15 صفقة جديدة لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل على رأسها: "الإنجليزي فيجيري شون شيما والزامبي إينوك ساكالا مهاجم زيسكو يونايتد، وفريدريك كيسي لاعب وسط منتخب غانا للشباب، ومحمد أميسي لاعب منتخب بوروندي، وكريم عماد حارس مرمى حرس الحدود، ومحمد مجدي حارس مرمى الداخلية.

كما ضم مودرن سبورت محمد دسوقي ظهير أيسر الإسماعيلي، وطارق محمد مدافع سبورتنج، ونادر هشام ظهير أيسر وادي دجلة، وعبد الله حافظ صانع ألعاب أركا جدينيا البولندي، وعبد الرحمن شيكا لاعب وسط الإنتاج الحربي، وأحمد مصطفى جناح الأخدود السعودي، ومحمد مسعد جناح منتخب السويس، ومحمد صبري لاعب وسط بروكسي، وضياء السيد مهاجم المنصورة".

في المقابل تعاقد إنبي مع 6 لاعبين هم: "محمد سمير، عبد الرحمن مانو، يوسف حسن، شيكو محارب، يوسف عادل، سيف الكساب".

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