الخميس 31 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

وول ستريت تزعم: مسودة اتفاق أمريكي إسرائيلي لإنهاء الحرب على لبنان

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال، عن مصادر: إن هناك مسودة اتفاق أمريكي إسرائيلي تسمح لتل أبيب بضرب لبنان خلال فترة انتقالية تبلغ شهرين.

مسودة اتفاق أمريكي إسرائيلي لإنهاء الحرب في لبنان 

وقالت الصحيفة الأمريكية في تقريرها: “ نرجح معارضة حزب الله وحكومة لبنان لمسودة اتفاق إنهاء الحرب بسبب انتهاكها للسيادة”.

اشتباكات جيش الاحتلال وحزب الله اللبناني 

وأضافت وول ستريت جورنال في تقريرها" أنه وفق المسودة ينسحب الاحتلال بعد أسبوع، ثم ينتشر الجيش اللبناني لتفكيك بنية  حزب الله".

وزعمت الصحيفة أن الكيان الصهيوني يدفع نحو حل دبلوماسي بلبنان، مدعية أنها قريبة من تحقيق الكثير من أهدافها.

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لبنان جيش الاحتلال حزب الله الجيش اللبناني إسرائيل

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