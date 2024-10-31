الخميس 31 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

إصابات خطيرة في قصف صاروخي من لبنان على حيفا وكريات شمونة

صواريخ حزب الله،
صواريخ حزب الله، فيتو

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، أن صاروخا سقط عند تقاطع شرقي حيفا، وهناك معلومات أولية عن وقوع إصابة بحالة خطرة.

إصابات في قصف صاروخي على حيفا وكريات شمونة 

وأفاد موقع واللا الإسرائيلي بإصابة شخص جراء سقوط قذيفة على مركبة في منطقة كريوت بخليج حيفا.

ومن جانبها، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن شخص أصيب بجروح خطيرة جراء القصف على منطقة كريات شمونة.

عمليات حزب الله ضد جيش الاحتلال 

ويواصل حزب الله اللبناني القصف الصاروخي على شمال إسرائيل مستهدفا المدن والمستوطنات، ردا على العدوان الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية.

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حزب الله جيش الاحتلال حيفا كريات شمونة

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