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ثقافة وفنون

الأوبرا تقدم ثاني حفلات "الموسيقى الغنائية" علي المسرح الكبير

جيوفاني بومبيو
جيوفاني بومبيو

تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد تقديم سلسلة حفلات "الموسيقى الغنائية" التى استحدثها أوركسترا القاهرة السيمفوني فى موسمه الجديد تحت إشراف المدير الموسيقى والقائد الأساسي المايسترو أحمد الصعيدى وذلك في الثامنة مساء السبت ٢ نوفمبر على المسرح الكبير بقيادة المايسترو الإيطالى جيوفاني بومبيو بمصاحبة كورال اكابيلا تدريب مايا چيفنيريا.

دار الأوبرا المصرية

يتضمن برنامج الحفل مقطوعتين من أعمال المؤلف الموسيقى العالمى فرانس جوزيف هايدن  "السيمفونية رقم  ١٠٠  وورقم  ١٠٤".

 

أوركسترا القاهرة السيمفوني

 

الجدير بالذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني تأسس عام ١٩٥٩ على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاورو،ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال استضافة أشهر الموسيقيين فى العالم وأيضا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة فى الإعلان عن أنفسهم وعلى مدار تاريخه نجح فى ضم مؤلفات عالمية إلى ريبرتواره الفنى كما نظم العديد من ورش العمل لمدربين دوليين هذا إلى جانب القيام بجولات فنية ناجحة في جميع أرجاء العالم.

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دار الأوبرا اوركسترا القاهرة السيمفوني اوركسترا القاهرة

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