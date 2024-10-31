مهمة محفوفة بالمخاطر تنتظر أموريم مع مانشستر يونايتد.. توجه لـ أولد ترافورد بعد أن كان قريبا من ليفربول.. و5 عقبات في انتظاره

ينتظر البرتغالي روبن أموريم، مدرب سبورتنج لشبونة، والقريب للغاية من قيادة مانشستر يونايتد الإنجليزي خلفًا للهولندي إريك تين هاج، مهمة ستكون محفوفة بالصعاب مع الشياطين الحمر.

أموريم الذي كان قاب قوسين أو أدنى من قيادة ليفربول في بداية الموسم الحالي بعد رحيل يورجن كلوب، ولكن في النهاية تم إسناد المهمة إلى الهولندي أرني سلوت.

واقتربت إدارة مانشستر يونايتد من تعيين البرتغالي روبن أموريم، خلفًا للهولندي إريك تين هاج، الذي أقيل منتصف الأسبوع لسوء النتائج والمستويات.

أموريم سادس مدرب لـ مانشستر يونايتد بعد رحيل فيرجسون

وسيصبح أموريم سادس مدير فني دائم يتولى المسئولية الفنية لـ "الشياطين الحمر" منذ اعتزال الأسطورة أليكس فيرجسون في 2013، بعد 27 سنة قاد خلالها الفريق للهيمنة على كرة القدم الإنجليزية.

ورغم إنفاق مئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية على الصفقات في عهد تين هاج، والتي وصلت إلى 600 مليون، إلا أن أموريم سيجد نفسه أمام فريق يعاني بشدة.

وعلى مستوى النتائج، يحل مانشستر يونايتد في المركز الـ14 في الدوري الإنجليزي الممتاز، والـ21 في جدول ترتيب الدوري الأوروبي "يوروبا ليج".

5 عقبات تنتظر أموريم في مانشستر يونايتد

يشير الكاتب كريس ويلير في عموده بصحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أن "أموريم سيكون عليه فرز الجيد من الرديء في قائمة يونايتد".

ويدرك المدرب المحتمل للفريق جيدا، سياسة التقشف التي تتبعها إدارة أولد ترافورد في الوقت الحالي، ومن ثم سيكون عليه استغلال الإمكانيات المتاحة أمامه بأفضل شكل ممكن، حتى يتمكن من ضم لاعبين من اختياره لاحقا.

وتشمل قائمة التقييمات لاعبين كثر، من بينهم البرازيلي أنتوني الذي ضمه تين هاج من فريقه السابق أياكس أمستردام الهولندي مقابل 82 مليون جنيه استرليني، في واحدة من أسوأ الصفقات في تاريخ أولد ترافورد، وذلك قبل عامين من الآن.

وفي الوقت ذاته، فإن نجوم تين هاج الذين لمعوا معه في أياكس لم يظهروا بنفس الصورة في يونايتد، ومن أبرزهم ماتياس دي ليخت رغم الاتفاق على جودته الفنية.

روبن أموريم، فيتو

وهناك أسماء أخرى تحتاج لمزيد من الوقت والصبر أبرزها الدنماركي راسموس هويلوند وماسون ماونت والأوروجواياني مانويل أوجارتي.

عبّر أموريم عن رغبته في الاستعانة بمساعديه في سبورتنج لشبونة؛ أديليو كانديدو وكارلوس فيرنانديز، بالإضافة إلى مدرب حراس المرمى خورخي فيتال في عملية ستكلف يونايتد 4.1 مليون إسترليني.

ولكن في نفس الوقت، سيكون على مدرب مانشستر يونايتد المحتمل معرفة كيفية الاستفادة من مساعدي تين هاج وعلى رأسهم رود فان نيستلروي الذي يتولى المهمة حاليًا بشكل مؤقت.

وسيكون لوجود مساعد خبير ونجم سابق في الفريق الدور المهم في دعم أموريم خلال عمله في أولد ترافورد على الأقل في الفترة الأولى.

وبعيدًا عن نيستلروي، فإن تين هاج جلب 3 آخرين من المساعدين الصيف الماضي، وهم رينيه هاك وجيلي تين روويلار مدرب حراس المرمى، والسويدي أندرياس جورجسون.

من المهام الصعبة التي يتعيّن على مدرب مانشستر يونايتد المقبل إنجازها، الاستفادة من القوة الهجومية للفريق، ورغم أن قيمة هجوم مانشستر يونايتد تبلغ 350 مليون استرليني، إلا أن الأرقام التي يحققوها تبدو "سلبية للغاية".

وخلال الموسم الحالي، لم يسجل مانشستر يونايتد إلا 8 مرات في 9 مباريات، بينما في الموسم الماضي كان عدد الأهداف المستقبلة أكثر بهدف عن المسجلة (57-58) في واقعة نادرة الحدوث بتاريخ الفريق الأكثر تتويجًا بالدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر يونايتد، فيتو

ويأمل مشجعو مانشستر يونايتد في تقديم الفريق لكرة قدم هجومية ممتعة، كأحد الأسباب التي قادت إدارة ملعب أولد ترافورد لأموريم الذي حقق مع لشبونة الدوري الموسم الماضي بتسجيل 96 هدفًا في 34 مباراة (2.8 هدفًا للمباراة).

كان ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد أحد أبرز المهاجمين في العالم خلال موسم تين هاج الأول 2022-2023، حين سجل 30 هدفًا في 56 مباراة.

ولكن في الموسمين الماضي والحالي، تراجع راشفورد بشدة ولم يسجل إلا 8 أهداف فقط في 2023-2024، ونصفها في 2024-2025.

وبالتالي فإن راشفورد الذي عانى من أزمات عديدة في الأشهر الأخيرة داخل وخارج الملعب، سيكون أحد مهام أموريم على الصعيد النفسي.

يبقى مانشستر يونايتد من فرق أوروبا التي ضربتها الإصابات بشدة في الآونة الأخيرة وعانت منها بشكل مروع.

وغاب عن مانشستر يونايتد 9 لاعبين في مباراة فنربخشة التركي في الدوري الأوروبي الأسبوع الماضي، ثم تعرض المهاجم أنتوني لإصابة بالتواء في الكاحل أثناء اللقاء نفسه.

وعلى مدار الموسم الماضي، ضربت أكثر من 60 حالة إصابة متفرقة عناصر الفريق، وهو ما كان له التأثير السلبي على النتائج.

وأخيرا تعرض المدافع الفرنسي ليني يورو الذي كلف يونايتد 60 مليون استرليني، لإصابة قوية بكسر في مشط القدم، خلال فترة الإعداد ليبتعد عن الفريق منذ بداية الموسم وحتى الآن.