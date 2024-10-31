الخميس 31 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مانشستر يونايتد يتوصل لاتفاق مع المدرب الجديد وهذا موعد الظهور الأول

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

كشفت صحيفة ذا اتلتيك البريطانية أن مانشستر يونايتد توصل لاتفاق مع المدرب البرتغالي روبين أموريم لتولي منصب المدير الفني للفريق خلفا للمدرب المقال تين هاج.

وقالت الصحيفة اليوم الخميس: إن المدرب الجديد لمانشستر يونايتد سيقود مباراته الأولى مع الفريق  في 24 نوفمبر أمام إبسويتش.

وأوضحت أن  قيمة الصفقة ستكلف مانشستر يونايتد 9.2 مليون جنيه استرليني.

كشفت تقارير عن دور البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب فنربخشة التركي، في موافقة روبين أموريم، على تولي منصب المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لتقارير صحفية، فإن المان يونايتد أكمل اتفاقه مع نادي سبورتنج لشبونة، للتعاقد مع المدرب البرتغالي، الذي قد يبدأ مهمته بعد فترة التوقف الدولي المقبلة.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن مورينيو كان الشخص الأول الذي لجأ إليه أموريم بمجرد تلقيه عرض المان يونايتد هذا الأسبوع.


وشجع مورينيو مواطنه على قبول المهمة، وهو ما أسهم في موافقة أموريم، الذي يعتبر جوزيه مرجعًا بالنسبة له، كما قال عنه في وقت سابق إنه "فريد، ولن يكون هناك مورينيو آخر".

وسبق لمدرب مانشستر يونايتد الأسبق أن قال عن أموريم أنه "لديه كل المقومات التي تؤهله للتدريب بأي دوري وأي نادٍ".

وجاءت مفاوضات مانشستر يونايتد مع مدرب سبورتنج لشبونة بعد إقالة الهولندي إيريك تين هاج يوم الاثنين الماضي، وتعيين مواطنه رود فان نيستلروي بدلًا منه مؤقتًا.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

البرتغالي جوزيه مورينيو جوزيه مورينيو سبورتنج لشبونة صحيفة ذا صن البريطانية فريق مانشستر يونايتد فريق مانشستر

مواد متعلقة

بوروسيا مونشنجلادباخ آخر ضحاياه، أرقام مذهلة لـ مرموش مع فرانكفورت

كلوب عن واقعة 2018: راموس تعمد إيذاء محمد صلاح بوحشية

مباراة فالنسيا تضع ريال مدريد في ورطة

بعد حصوله على الكرة الذهبية، ريال مدريد يسعى لضم رودري

الأكثر قراءة

معلول يفجر مفاجأة جديدة بشأن علاقته بالأهلي

49 جنيها رسميا في البنوك المصرية.. ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

الفيفا يوقع عقوبة على الأهلي بسبب مباراة العين الإماراتي

إثيوبيا تبدأ في تجفيف النهر، والخبراء يكشفون كارثة: أديس أبابا تغلق مفيض سد النهضة

تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس 31-10-2024 في بداية التعاملات

بعد الهزة الأرضية في سيناء اليوم، خبير جيولوجيا يكشف خريطة النشاط الزلزالي بمصر

رئيس وزراء إثيوبيا يعلن اكتمال بناء سد النهضة بنسبة 100%

"فيتو" تكشف تفاصيل "التقرير الضائع" في أزمة ثلاثي الزمالك بالإمارات

منوعات

المزيد

إعصار قوي يضرب تايوان ويتسبب في إصابة 27 شخصًا

مصرع أم وطفليها بعد قفزهم من أعلى شلالات نياجارا

دراسة: الحرارة قد ترتفع 10 درجات في القطب الشمالي نهاية القرن الـ21

قرن طول العمر ينمو على جبهة عجوز صينية، ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024

انخفاض جديد في أسعار البيض اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024

البورصة المصرية، صعود مؤشر صناديق الاستثمار بالذهب

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الخميس 31-10-2024 بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

ثروتها تقارب الـ100 مليار دولار.. من هي أغنى امرأة بالعالم في 2024؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الجامع الأزهر يشدد على أهمية تعليم الأطفال الاقتصاد في الإنفاق وفهم أساليب الدعاية والإعلان

ما حكم الدعاء بالموت على من ظلمني؟ أمين الفتوى يرد بمفاجأة

هل يجوز الاقتراض من البنك للاستثمار وعمل مشروع؟، أمين الفتوى يرد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads