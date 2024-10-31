مانشستر يونايتد يتوصل لاتفاق مع المدرب الجديد وهذا موعد الظهور الأول

كشفت صحيفة ذا اتلتيك البريطانية أن مانشستر يونايتد توصل لاتفاق مع المدرب البرتغالي روبين أموريم لتولي منصب المدير الفني للفريق خلفا للمدرب المقال تين هاج.

وقالت الصحيفة اليوم الخميس: إن المدرب الجديد لمانشستر يونايتد سيقود مباراته الأولى مع الفريق في 24 نوفمبر أمام إبسويتش.

وأوضحت أن قيمة الصفقة ستكلف مانشستر يونايتد 9.2 مليون جنيه استرليني.

كشفت تقارير عن دور البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب فنربخشة التركي، في موافقة روبين أموريم، على تولي منصب المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لتقارير صحفية، فإن المان يونايتد أكمل اتفاقه مع نادي سبورتنج لشبونة، للتعاقد مع المدرب البرتغالي، الذي قد يبدأ مهمته بعد فترة التوقف الدولي المقبلة.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن مورينيو كان الشخص الأول الذي لجأ إليه أموريم بمجرد تلقيه عرض المان يونايتد هذا الأسبوع.



وشجع مورينيو مواطنه على قبول المهمة، وهو ما أسهم في موافقة أموريم، الذي يعتبر جوزيه مرجعًا بالنسبة له، كما قال عنه في وقت سابق إنه "فريد، ولن يكون هناك مورينيو آخر".

وسبق لمدرب مانشستر يونايتد الأسبق أن قال عن أموريم أنه "لديه كل المقومات التي تؤهله للتدريب بأي دوري وأي نادٍ".

وجاءت مفاوضات مانشستر يونايتد مع مدرب سبورتنج لشبونة بعد إقالة الهولندي إيريك تين هاج يوم الاثنين الماضي، وتعيين مواطنه رود فان نيستلروي بدلًا منه مؤقتًا.