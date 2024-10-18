الجمعة 18 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

بـ 60 دولار في الساعة، شركة إيلون ماسك للذكاء الاصطناعي تبحث عن موظفين

إيلون ماسك، فيتو
إيلون ماسك، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية، أن شركة الذكاء الاصطناعي التابعة لإيلون ماسك، XAI، تبحث عن أشخاص لشغل وظيفة مدرسين للذكاء الاصطناعي، بأجر يصل إلى مايقارب 60 دولار في الساعة.

مواصفات الوظيفة المطوحة في شركة إيلون ماسك 

ومن المقرر أن يتولى أصحاب الوظيفة  مهمة التأكد من أن أنظمة الذكاء الاصطناعي في xAI، تعمل بشكل صحيح من خلال توفير البيانات والملاحظات، ويأتي دورهم في مساعدة الذكاء الاصطناعي على أن يصبح أكثر ذكاءً من خلال إعطائه المعلومات الصحيحة بالطريقة الصحيحة.

 

تتمثل مهمة XAI في بناء الذكاء الاصطناعي القادر على فهم العالم، وستكون وظيفتك كمدرس هي إعطاء هذا الذكاء الاصطناعي بيانات واضحة ومُصنفة يمكنه التعلم منها، حيث تساعد هذه البيانات في تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي القادرة على فهم اللغة بشكل أفضل، مثل برامج الدردشة ومساعدي الكتابة بالذكاء الاصطناعي الذين يستخدمهم الناس اليوم.

txt

وزير الثقافة يصل إلى الشارقة للمشاركة في مؤتمر الذكاء الاصطناعي واللغويات

txt

هيئة الكتاب تصدر "الذكاء الاصطناعي" لـ هشام نبيه المهدي

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

شركة إيلون ماسك إيلون ماسك الذكاء الاصطناعي

مواد متعلقة

عالم روسي: الذكاء الطبيعي أهم من الذكاء الاصطناعي

الأزهر يعلن إدخال الروبوتات الجراحية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات الطب

الأكثر قراءة

أبرزها السكر والفول والدقيق، ارتفاع أسعار السلع الغذائية بعد زيادة سعر الوقود

أول تحرك برلماني بعد رفع أسعار المحروقات

سعر الدولار في البنوك اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024

أسعار الأرز في الأسواق اليوم الجمعة 18/10/2024

مدرب الأهلي السابق مديرا فنيا لنادي استقلال طهران الإيراني

توفيت متأثرة بإصابتها، جامعة الجلالة تنعي الطالبة سهيلة أسامة محمد فتح الله

وسائل إعلام عبرية: السنوار رفض تنفيذ توصيات إيران بشأن صفقة تبادل الأسرى

وزير الخارجية: المنطقة على أعتاب حرب إقليمية شاملة

منوعات

المزيد

القضاء الإيطالي يسجن مغربيا 19 عاما بتهمة قتل صديقته بدافع الغيرة

تحدى السيل، قصة طفل أدهش عمان

بـ 60 دولار في الساعة، شركة إيلون ماسك للذكاء الاصطناعي تبحث عن موظفين

تركيا تحقق في صورة "صادمة" لطالب مصاب بمتلازمة داون

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة 18/102024

أسعار الأرز في الأسواق اليوم الجمعة 18/10/2024

أسعار الزيت في الأسواق مساء اليوم الجمعة 18-10-2024

أسعار النحاس اليوم الجمعة بالسوق المحلية

المزيد
ads

انفوجراف

مباريات الأسبوع، السوبر المصري.. ليفربول ضد تشيلسي.. برشلونة مع بايرن ميونخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة سيف الله المسلول ( 1 – 3 )

تفسير حلم إخراج ميت من القبر في المنام وعلاقته بالتخلص من الأحزان والآلام

ما معنى جنات عدن؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية