بـ 60 دولار في الساعة، شركة إيلون ماسك للذكاء الاصطناعي تبحث عن موظفين

ذكرت تقارير إعلامية، أن شركة الذكاء الاصطناعي التابعة لإيلون ماسك، XAI، تبحث عن أشخاص لشغل وظيفة مدرسين للذكاء الاصطناعي، بأجر يصل إلى مايقارب 60 دولار في الساعة.

مواصفات الوظيفة المطوحة في شركة إيلون ماسك

ومن المقرر أن يتولى أصحاب الوظيفة مهمة التأكد من أن أنظمة الذكاء الاصطناعي في xAI، تعمل بشكل صحيح من خلال توفير البيانات والملاحظات، ويأتي دورهم في مساعدة الذكاء الاصطناعي على أن يصبح أكثر ذكاءً من خلال إعطائه المعلومات الصحيحة بالطريقة الصحيحة.

تتمثل مهمة XAI في بناء الذكاء الاصطناعي القادر على فهم العالم، وستكون وظيفتك كمدرس هي إعطاء هذا الذكاء الاصطناعي بيانات واضحة ومُصنفة يمكنه التعلم منها، حيث تساعد هذه البيانات في تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي القادرة على فهم اللغة بشكل أفضل، مثل برامج الدردشة ومساعدي الكتابة بالذكاء الاصطناعي الذين يستخدمهم الناس اليوم.

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