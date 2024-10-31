الخميس 31 أكتوبر 2024
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اقتصاد

مؤشر التضخم يتجاوز التوقعات في الولايات المتحدة

الولايات المتحدة،
الولايات المتحدة، فيتو

 سجل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة الأمريكية استقرارًا عند مستويات 2.7% في سبتمبر الماضي؛ وهي نفس المستويات المسجلة في أغسطس الماضي، لكن يعد أعلى من التوقعات السابقة له المقدرة بـ 2.6%.

 

مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة 

 ووفقًا للبيانات الصادرة اليوم الخميس؛ قبل أسبوع من الاجتماع المرتقب للفيدرالي الأمريكي، انخفض مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة عند 2.1% على أساس سنوي الشهر الماضي مقابل 2.3% في أغسطس الماضي. 

 

ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك على أساس شهري

 بينما سجل كل من مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي على أساس شهري، ارتفاعًا بنحو 0.2% و0.3% على الترتيب.

 

ارتفاع مؤشر الدخل الشخصي عند 0.3% في الشهر الماضي

 فيما ارتفع مؤشر الدخل الشخصي عند 0.3% في الشهر الماضي وهو مستوى أعلى من المسجل في أغسطس الماضي عند 0.2%، وهي نفس توقعات المحللين.

 

ارتفاع مؤشر الإنفاق الشخصي خلال سبتمبر

 أما مؤشر الإنفاق الشخصي فزاد بنسبة 0.5% وهي نفس توقعات المحللين متجاوزًا مستويات أغسطس الماضي عند 0.3%.

 

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