كتائب القسام تستهدف دبابة ميركافا شمال غزة
أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- في بيان صادر عنها اليوم الاثنين، أنها دمرت بعبوة شواظ دبابة ميركافا للاحتلال شرق جباليا شمالي قطاع غزة.
كتائب القسام تستهدف دبابة ميركافا
وفي وقت سابق أعلنت كتائب عز الدين القسام، أنها استهدفت آليتين إسرائيليتين بعبوتي شواظ وقذيفة الياسين 105 شرق جباليا شمالي قطاع غزة.
عمليات كتائب القسام ضد جيش الاحتلال
ونجحت كتائب القسام في تفجير منزل تحصن داخله جنود من جيش الاحتلال، وإيقاعهم بين قتيل وجريح، كما تم استهداف دبابتين أمس شمال معسكر جباليا.
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