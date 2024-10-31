الخميس 31 أكتوبر 2024
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سياسة

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى يوئيل النبي

الكنيسة
الكنيسة

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى نياحة يوئيل النبي.

 

قصة نياحة يوئيل النبي

 

تحتفل الكنيسة بتذكار نياحة النبي العظيم يوئيل بن فثوئيل من سبط رأوبين، ويوئيل اسم عبري معناه يهوه هو الله، وهو أحد الاثنى عشر نبيًا الصغار. 

وتنبأ في زمان آسا بن أَبِيَّا ملك يهوذا، وعاش قبل زمان إشعياء، كان هو يتنبأ في مملكة يهوذا وعاموس يتنبأ في مملكة إسرائيل في وقت واحد.

وقد ضَمَّن نبوته تحريضًا للشعب على تقديم توبة صادقة لكي يرفع الرب عنهم النكبات والتجارب ويُكْثِر لهم الخير والبركات الروحية والمادية. كما تنبأ عن حلول الروح القدس على التلاميذ يوم الخمسين (يوئيل 2: 28 – 32)، وعن بداية البشارة بالإنجيل من أورشليم (يوئيل: 3: 18)، وعن موضع الدينونة العامة عند المجيء الثاني للسيد المسيح ( يوئيل 3: 2، 12، 16). ولما أكمل سعيه الصالح تنيَّح بسلام بشيخوخة صالحة ودُفن في حقله بأورشليم.

 

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