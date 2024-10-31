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محافظات

رئيس الوزراء يتفقد سوق اليوم الواحد بمحطة الرمل في الإسكندرية

الإسكندرية
الإسكندرية

 قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه لبدء جولة تفقدية في "سوق اليوم الواحد للمزارعين والمنتجات الغذائية" بمحطة الرمل، وذلك ضمن زيارته اليوم لمحافظة الإسكندرية لمتابعة عدد من المشروعات الحيوية.

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 وخلال التفقُد، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، الذي قال إن سوق اليوم الواحد للمزارعين والمنتجات الغذائية قد تم افتتاحه منذ أسبوع بميدان محطة الرمل وسط الإسكندرية، وهو تجربة مميزة لبناء قدرات أسواق المزارعين.

 

وأكد المحافظ أن تنفيذ هذه السوق يسهم في تحقيق أهداف الدولة الاستراتيجية؛ بتوفير السلع والمنتجات الزراعية من المزارع إلى المستهلك مباشرة، وذلك في إطار الجهود الحكومية المبذولة بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرات العالمية لتحقيق متطلبات الأمن الغذائي المستدام.

وأضاف الفريق أحمد خالد حسن سعيد أن المشروع يُقام بالتعاون مع كافة الجهات والأطراف المعنية ذات الصلة والتي تضم وزارات: التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والزراعة واستصلاح الأراضي، والاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى محافظة الإسكندرية والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.

ونوه محافظ الإسكندرية في الإطار ذاته، إلى أن المشروع مدعوم من المعونة الإيطالية والمركز الدولي للدراسات الزراعية لدول البحر الأبيض، واتحاد الزراعة الإيطالي، ومنظمة أسواق المزارعين الإيطالية، والتحالف الدولي لأسواق المزارعين، وبتمويل من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية.

كما أشار الفريق أحمد خالد حسن سعيد إلى أن محافظة الإسكندرية تعتزم التنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بالمحافظة لتطبيق نموذج "أسواق اليوم الواحد" داخل القرى، والنجوع، والمناطق الأكثر احتياجًا بنطاق محافظة الإسكندرية لتخفيف العبء عن المواطنين البسطاء بتلك المناطق، مؤكدا تقديم مختلف سبل الدعم من المحافظة لمثل تلك التجارب الرائدة.

وحرص رئيس الوزراء على إجراء حديث ودي مع عدد من البائعين وأصحاب المحال والتأكد من أن المنتجات الزراعية تصل، عبر هذه السوق، من المزارع إلى المستهلك مباشرة.

واطمأن الدكتور مصطفى مدبولي على الأسعار وجودة المنتجات، حيث أكد البائعون أنهم يعرضوا منتجات مزارعهم، سواء الزراعية أو منتجات المناحل، بجودة مميزة للمستهلك. وبالفعل أشاد رئيس الوزراء بجودة المنتجات المعروضة وانخفاض أسعارها.

كما أجرى "مدبولي" حوارات ودية مع عدد من المواطنين، وأبدوا ترحيبهم بالسوق التي توفر منتجات جيدة بأسعار مناسبة.

 

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الاسكندرية مدبولى محطة الرمل

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