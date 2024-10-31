محافظ سوهاج يفتتح مستشفى شطورة التكاملي للخدمات العلاجية (صور)

افتتح اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج اليوم، مستشفى شطورة التكاملى للخدمات العلاجية، بحضور الدكتور محمد عبد الهادى نائب المحافظ، والدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة، وعامر عوض رئيس مركز ومدينة طهطا، وعدد من أهالي القرية الذين عبروا عن سعادتهم بافتتاح المستشفى الجديد.

محافظ سوهاج يفتتح مستشفى "شطورة" التكاملي للخدمات العلاجية

وأوضح محافظ سوهاج أن افتتاح المستشفى والتى كانت غير مستغلة منذ عام 2005 يأتى في إطار جهود الدولة المستمرة، وتوجيهات القيادة السياسية لتوفير الخدمات الطبية المتكاملة لجميع المواطنين، وخاصة في القرى، وضمن خطة المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة لتحسين مستوى الرعاية الصحية لأهالي سوهاج.





وأشاد المحافظ بالتجهيزات والمستوى المتميز للمستشفى، موجها الشكر لوزارة الصحة، والفريق الطبى بمديرية صحة سوهاج على سرعة تجهيز هذا الصرح المتميز، مؤكدًا أنها إضافة قوية للمنظومة الصحية بسوهاج، وستساهم بقوة فى تقليل التحويلات إلى المستشفى العام بطهطا، وتقليل أعباء التنقل والأعباء المالية على المواطنين، حيث تعمل المستشفى على مدار 24 ساعة وتستقبل جميع حالات الطوارئ.

وتفقد "سراج" الأقسام والخدمات الطبية المختلفة بالمستشفى التى تقدم مجموعة شاملة من الخدمات الطبية الحديثة وتضم قسم الاستقبال، وعيادات لتخصصات مختلفة، وقسم للأشعة، وجناح عمليات، وقسم للنساء والتوليد، وقسم للأطفال، وحضانة، وجناح لإقامة المرضى، وصيدلية، وجناح لسكن الأطباء والتمريض، وقد وجه المحافظ بتجهيز مبنى مجاور للمستشفى لتقديم خدمات الغسيل الكلوى للمرضى من أهالي القرية، ومركزا لتوفير ألبان الأطفال.

ومن جانبه أوضح الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة أنه تم تجهيز المستشفى خلال شهر وتوفير الكوادر الطبية اللازمة فى مختلف التخصصات، وكذا المستلزمات العلاجية اللازمة، مؤكدا أن المستشفى مجهز بأحدث التقنيات الطبية، مما يسهل على الأطباء تشخيص الحالات وعلاجها بكفاءة، موجها الشكر المحافظ على دعمه الدائم لقطاع الصحة بسوهاج.

وفى استجابة سريعة من المحافظ لأحد المواطنات من أهالى قرية شطروة، والتي تطلب علاج زوجها على نفقة الدولة، وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات العاجلة لعلاج الزوج على نفقة الدولة، وتوفير العلاج اللازم له بالمجان، كما وجه رئيس مركز ومدينة طهطا بتوفير مجموعة من المساعدات العاجلة للأسرة.