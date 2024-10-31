بعد واقعة ياسمين الخطيب.. الأعلى للإعلام ينتصر لقيم المجتمع.. وقف برنامجي «صبايا» و«تفاصيل».. إغلاق قناة الصحة والجمال.. والمجلس يحذر من مخالفة معايير المهنية

قرارات حازمة اتخذها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، انتصارًا لقيم المجتمع ورفضًا لانتهاك الحياة الشخصية، ودعمًا لحق المواطن في الحصول على إعلام هادف ذو رسالة، فهو المعني بضبط المشهد الصحفي والإعلامي، وإزالة المخالفات التي تنتهك الأكواد الإعلامية ومواثيق الشرف المهنية، وفقًا لما خوله إليه القانون من اختصاصات.

إيقاف برنامج شاي بالياسمين

واستضافت الإعلامية ياسمين الخطيب مقدمة برنامج «شاي بالياسمين» الأيام الماضية البلوجر المثيرة للجدل هدير عبد الرازق والتي سبق واتهمت في قضايا تتنافى مع الآداب العامة للشعب المصري، وهو الأمر الذي قُوبل باستهجان شديد من قبل الرأي العام، والذي ترتب عليه اعتذار القناة، وحذف محتوى الحلقة من على منصاتها.

وقف برنامج شاي بالياسمين

وتحرك المجلس الأعلى للإعلام وفقًا لصلاحياته وفتح تحقيق موسع، بعد تقرير أعدته لجنة الرصد والمتابعة، وكذلك تلقى عدد من الشكاوى، وبناءً عليه اتخذ عددًا من القرارات منها إيقاف برنامج «شاي بالياسمين» على قناة النهار، لمدة ستة أشهر وتغريم القناة مائتي ألف جنيه، وإنذارها لمخالفتها للأكواد والمعايير الإعلامية والقيم القانونية والأخلاقية والسلوكية، وانتهاك الضوابط التي تحفظ للإعلام مكانته ودوره كقوة ناعمة تنشر الوعي وتحمي المجتمع من كل صور الانحراف، عقب استضافتها البلوجر هدير عبد الرازق.

وأكد المجلس أنه يختص وفقا لقانونه 180 لسنة 2018 وفى المادة السادسة منه، باتخاذ كافة الإجراءات لحماية حق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة حرة ونزيهة وعلى قدر رفيع من المهنية وفق معايير الجودة الدولية، وبما يتوافق مع الهوية الثقافية المصرية.

جاء القرار بعد انتهاء التحقيقات بناء على ما وصل المجلس من شكاوى وما قامت به إدارة الرصد بمتابعة البرنامج، وما تناولته وسائل التواصل الاجتماعي من انتقادات حادة لمحتوى إحدى حلقات البرنامج، باستضافة صانعة محتوى مخالفة للقانون والنظام العام والآداب العامة وتدعو للفسق والفجور، وثبت للمجلس مسئولية القناة من خلال إقرار ممثلها القانوني وما تبين من مشاهدة وتفريغ للحلقة المشار إليها.

مخالفة البرامج للمعايير والضوابط

وأكد المجلس أن البرنامج خالف الضوابط والمعايير التي أصدرها ونشرها فى الجريدة الرسمية لضبط المشهد الإعلامي والتي تنص على التزام المؤسسات الإعلامية بعدم تقديم محتوى من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة للمجتمع أو مؤسساته، أو الإساءة للمعتقدات الدينية للمجتمع، وعدم نشر أو بث أية مواد إباحية، أو تحرض على الفسق والفجور والشذوذ.

وأشار المجلس إلى أن الأكواد الإعلامية تحظر استضافة نماذج فاشلة تتنافى في ثقافتها مع ثقافة المجتمع المصري، أو حض المتلقي على الاقتداء بهم، وكذلك الالتزام بمبادئ وتقاليد المجتمع وتجنب ما يدعو إلى الإباحية أو يحض على الفسق والفجور.

وأضاف المجلس أنه انتهى من مراجعة شاملة للبرامج التي تسيء إلى المجتمع وعلى وجه الخصوص المرأة المصرية، ودعا إلى تشجيع ظهور المرأة في أطر تعكس إسهاماتها الاجتماعية والسياسية والثقافية داخل المجتمع، والحذر من تكرار الفيديوهات والصور التي تكرس مشاهد العنف ضد المرأة بصورة تشجع على محاكاته وتجنب تقديم المرأة على أنها تفتقر للذكاء والخبرة وتقدير أولويات الحياة.

وشدد المجلس على ضرورة التزام وسائل الإعلام المختلفة بالقانون والأكواد والمعايير الإعلامية والبعد عن الإثارة وانتهاك الأعراض والخوض في السمعة الشخصية.

لم يمر ساعات كثيرة، ويصدر الأعلى لتنظيم الإعلام ثلاث قرارات هامة، من شأنها ضبط المخالفات التي تبثها بعض البرامج، التي تخترق القوانين والأكواد الإعلامية، وبعد إجراء التحقيقات مع ثلاثة من المسئولين القانونيين في قنوات "صدى البلد" و"هي" و"الصحة والجمال".

وقف برنامج تفاصيل

أولًا: وقف برنامج "تفاصيل" على قناة "صدى البلد" لمدة "ثلاثة شهور" وتغريم القناة مائة ألف جنيه، لارتكاب مخالفات تتعلق باستضافة أشخاص يروجون للإثارة والخوض في السمعة الشخصية.

وقف برنامج صبايا

ثانيًا: وقف برنامج "صبايا" على قناة "هي" لمدة شهرين وغرامة مائة ألف جنيه، وإنذار القناة بعدم الاستمرار في تقديم محتوى يحرض على انتهاك الحياة الخاصة وتشويه صورة المجتمع.

غلق قناة الصحة والجمال

ثالثًا: غلق قناة الصحة والجمال ومخاطبة مدينة الإنتاج الإعلامي لتنفيذ القرار لصدورها دون ترخيص بذلك.

وأكد المجلس حرصه التام على تنفيذ القانون واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على القيم والمبادئ التي يضمنها الدستور، وعدم التعرض للحياة الخاصة للمواطنين، وأن تعين كل وسيلة إعلامية مديرًا للبرامج يكون مسئولًا عن المحتوى وأن يكون متفرغًا لعمله.

وأشار المجلس بأنه المسئول وفقًا للقانون عن ضمان استقلال وحياد المؤسسات الصحفية والإعلامية وحيادها وتعددها وتنوعها وحماية المنافسة وحق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة حرة ونزيهة، والالتزام بمعايير وأصول المهنة وأخلاقياتها.