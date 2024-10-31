الأعلى للإعلام: وقف مذيعتي «صبايا» و«تفاصيل» وغلق قناة الصحة والجمال

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ثلاث قرارات هامة، في ضوء المراجعة الشاملة التي يجريها المجلس على البرامج التي تخترق القوانين والأكواد الإعلامية، وبعد إجراء التحقيقات مع ثلاثة من المسئولين القانونيين في قنوات "صدى البلد" و "هي" و "الصحة والجمال"، أصدر المجلس القرارات التالية:

وقف برنامج تفاصيل

أولاً: وقف برنامج "تفاصيل" على قناة "صدى البلد" لمدة "ثلاثة شهور" وتغريم القناة مائة ألف جنيه، لارتكاب مخالفات تتعلق باستضافة أشخاص يروجون للإثارة والخوض في السمعة الشخصية.

وقف برنامج صبايا

ثانياً: وقف برنامج "صبايا" على قناة "هي" لمدة شهرين وغرامة مائة ألف جنيه، وإنذار القناة بعدم الاستمرار في تقديم محتوى يحرض على انتهاك الحياة الخاصة وتشويه صورة المجتمع.

غلق قناة الصحة والجمال

ثالثاً: غلق قناة الصحة والجمال ومخاطبة مدينة الإنتاج الإعلامي لتنفيذ القرار لصدورها دون ترخيص بذلك.

وأكد المجلس حرصه التام على تنفيذ القانون واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على القيم والمبادئ التي يضمنها الدستور، وعدم التعرض للحياة الخاصة للمواطنين، وأن تعين كل وسيلة إعلامية مديراً للبرامج يكون مسئولاً عن المحتوى وأن يكون متفرغاً لعمله.

وأشار المجلس بأنه المسئول وفقاً للقانون عن ضمان استقلال وحياد المؤسسات الصحفية والإعلامية وحيادها وتعددها وتنوعها وحماية المنافسة وحق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة حرة ونزيهة، والالتزام بمعايير وأصول المهنة وأخلاقياتها.