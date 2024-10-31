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رياضة

اللاعب عمره كام، تضارب اتحاد الكرة بشأن لاعب إنبي يفجر أزمة جديدة (مستند)

فريق إنبي مواليد
فريق إنبي مواليد 2008، فيتو

أثار اتحاد الكرة أزمة عنيفة خلال الساعات الماضية، بسبب تضارب الجبلاية في موقف عبد الرحمن أحمد محمد لاعب إنبي مواليد 2008 في أزمة التزوير.

الواقعة بدأت عندما أرسل نادي إنبي خطابًا إلى اتحاد الكرة في عام 2022، يستفسر فيه عن موقف اللاعب وتحديد عمره بشكل صحيح، ليرد اتحاد الكرة في 13 أكتوبر 2022 بأن اللاعب أجرى فحوصات تحت إشراف الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب وأشعة على الأسنان بسبب تعرضه لكسر في الرسغ، وأن اللاعب موقفه سليم تمامًا ويتم قيده في فئته العمرية مواليد 2008.

 تضارب اتحاد الكرة بشأن لاعب إنبي  

الأغرب أن نفس مسئولي اتحاد الكرة عادوا بعد عامين، وبالتحديد من خلال خطاب أرسل اليوم 31 أكتوبر 2024، إلى نادي إنبي ليؤكدوا أن اللاعب عبد الرحمن أحمد محمد خضع لأشعة رنين مغناطيسي على الرسغ وأكدت الأشعة عدم مطابقته للمرحلة السنية المقيد بها وضرورة عدم قيده في مرحلته 2008.

تضارب اتحاد الكرة بشأن لاعب إنبي يفجر أزمة جديدة
تضارب اتحاد الكرة بشأن لاعب إنبي يفجر أزمة جديدة

تضارب الخطابات لنفس مجلس الجبلاية بشأن عمر نفس اللاعب بين عامي 2022 و2024، أثار غضب  أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، الذي حاول الاتصال بمسئولي الجبلاية للاستفسار عن سبب التغير في موقفهم، وهدد بتصعيد الموقف إلى أعلى المستويات خلال الفترة المقبلة. 

 

تحليل «الإسورة» يهدد باستبعاد 7 لاعبين من منتخب مصر من تصفيات إفريقيا بسبب التزوير  

وكان الجهاز الفني لـ منتخب مصر للشباب مواليد 2008، الذي يقوده المدير الفني أحمد الكأس، فوجئ بثبوت تزوير في أعمار 7 لاعبين من المنتخب.

وجاءت نتيجة الأشعة الخاصة باللاعبين السبعة في أحد المعامل المعتمدة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، إيجابية بثبوت قيامهم بتزوير سنهم الحقيقي.

وقام الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة أحمد الكأس باستبعاد اللاعبين السبعة من قائمة المنتخب في مباراة روسيا الودية التي أقيمت بالأمس، وقبل خوض تصفيات كأس الأمم الأفريقية للشباب التي تقام بالمغرب الشهر القادم.

وعلى الفور تحركت الإدارة الفنية باتحاد الكرة برئاسة علاء نبيل من أجل التأكد من نتيجة التحاليل في المعمل المعتمد من الكاف عن طريق إجراء كشف (الإسورة) في معمل آخر يكون معتمدًا من الاتحاد الأفريقي.. وبناء على تلك النتيجة تم استبعاد اللاعبين من لقاء روسيا.

ويأتي هذا الاكتشاف الخطير قبل أقل من شهر واحد من مشاركة الفريق في التصفيات القارية المؤهلة لنهائيات الأمم الإفريقية، حيث ستقام التصفيات في المغرب الشهر القادم، ومن المؤكد أن استبعاد اللاعبين السبعة سيلقي بظلاله على الفريق قبل خوض تلك التصفيات.

وهناك اتجاه لإعلان أسماء الأندية التي يشارك بها هؤلاء الناشئين من أجل التصدي لظاهرة التزوير والتسنين في الملاعب المصرية. 

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