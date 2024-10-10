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رياضة

منتخب مصر يختتم اليوم استعداداته لمواجهة موريتانيا في تصفيات أمم إفريقيا

منتخب مصر يستعد لموريتانيا،
منتخب مصر يستعد لموريتانيا، فيتو

منتخب مصر، يختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الخميس، استعداداته لمواجهة نظيره منتخب موريتانيا، في اللقاء المحدد له مساء غد الجمعة ضمن مواجهات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، المقرر إقامتها في المغرب العام المقبل.

 

مران خفيف بإستاد القاهرة

ومن المقرر، أن يخوض منتخب مصر مرانًا خفيفًا على ملعب إستاد القاهرة الدولي، تحت قيادة مديره الفني حسام حسن وجهاز المعاون، وهو المران الختامي قبل مواجهة نظيره الموريتاني.

ويبدأ المران بتدريبات الجري والحماء، ثم يعقبه تدريبات خفيفة بالكرة، ويختتم بفقرة التسديد على المرمى من وضع الحركة.

حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، فيتو

موعد مباراة منتخب مصر أمام موريتانيا في لقاء الذهاب

وحدد منتخب مصر السابعة مساء غد الجمعة، موعدًا لمواجهة منتخب موريتانيا بالقاهرة، في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 التي تستضيفها المغرب.

وحدد منتخب موريتانيا يوم 15 أكتوبر الجاري موعدًا لمباراة الجولة الرابعة في الإياب، والتي ستقام في رواندا.

منتخب موريتانيا، فيتو

وحدد الكاف الفترة من 7 إلى 15 أكتوبر الجاري موعدًا للتوقف الدولي المقبل للمنتخبات في إطار مباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025.

 

القناة الناقلة لمباراة مصر وموريتانيا

ومن المقرر نقل مباراتي الذهاب والإياب أمام منتخب موريتانيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة الحق الحصري في بث مباريات تصفيات أمم إفريقيا.

 

منتخب مصر يتصدر مجموعته في التصفيات

يذكر أن منتخب مصر يتصدر ترتيب المجموعة الثالثة بتصفيات أمم إفريقيا برصيد ست نقاط، بعد الفوز في الجولتين الأولى والثانية على كل من منتخبي كاب فيردي بنتيجة 3-0، وبوتسوانا بنتيجة 4-0.

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