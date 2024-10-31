الخميس 31 أكتوبر 2024
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وكيل تعليم البحيرة يتفقد مدارس إدارتي المحمودية ورشيد (صور)

وكيل تعليم البحيرة،
وكيل تعليم البحيرة، فيتو

تفقد  يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة  خلال جولة مفاجئة صباح اليوم  عدد من مدارس إدارتي المحمودية ورشيد التعليميتين ويأتي ذلك فى جولاته الميدانية المكثفة على مدارس الإدارات التعليمية لمتابعة انتظام العام الدراسي وتحقيق الانضباط الإداري والتعليمي وانتظام حضور الطلاب والالتزام بالإشراف اليومي والجدول المدرسي وتفعيل الأنشطة الطلابية وتفعيل القرارات الوزارية والكتب الدورية لتحقيق استقرار وانضباط العملية التعليمية.


 

الوكيل بدأ جولته بتفقد مدرسة  صبري القاضي للتعليم الأساسي بإدارة المحمودية التعليمية  وقام بمتابعة المدرسة وتفقد الفصول الدراسية وتابع الامتحانات الشهرية وحرص على متابعة نسب الحضور والاطلاع على كراسات الحصة والواجبات المدرسية والتقييمات الأسبوعية ومستوى أداء الطلاب بها فى القرائية وكذلك دفتر درجات الطلاب للتأكد من رصد وتسجيل مستواهم العلمي ومدى اهتمام الطلاب بكراسات الحصة والواجبات المدرسية.

وكيل تعليم البحيرة خلال جولته بعدد من المدراس، فيتو
وكيل تعليم البحيرة خلال جولته بعدد من المدراس، فيتو
وكيل تعليم البحيرة خلال جولته بعدد من المدراس، فيتو
وكيل تعليم البحيرة خلال جولته بعدد من المدراس، فيتو


 

ووجه بتحري الدقة فى تسجيل نسب حضور المعلمين والطلاب وتفعيل لائحة الانضباط المدرسي  وتطبيق القرارات الوزارية  الخاصة بالحد من الكثافات الطلابية.


 

  وخلال متابعته وجه وكيل الوزارة مدير المدرسة بتكريم معلمتين فى مادة العلوم للصف الثاني الإعدادى بالمدرسة لقيامهما بمتابعة العملية التعليمية وتنفيذ الفاعلية التعليمية داخل الفصل على أحسن وجه واتباع تعليمات الوزارة بكتابة الامتحان الشهري ثلاثة نماذج مختلفة على السبورة واهتمامهما بتصحيح كراسة الحصة ووضع برامج علاجية للطلاب ضعاف القراءة والكتابة


 

استكمل  وكيل الوزارة جولته التفقدية  وقام بزيارة مدرسة الشماسمة الإعدادية المشتركة بإدارة رشيد التعليمية، حيث قام بمتابعة الفصول الدراسية واطلع على طبيعة الكثافة الطلابية بالمدرسة كما حرص خلال تفقده المدرسة على التعرف على مستوى قراءة الطلاب للدروس والاطلاع على كراسات الحصة والواجب.


 

كما تفقد غرف الأنشطة وشدد على اهمية وضرورة الحفاظ على نظافة الفصول وانتظام المعلمين والطلاب وتفعيل لائحة الانضباط المدرسى ومتابعة عملية تقييم الطلاب لرفع أدائهم ومستواهم الدراسي وكذا تفعيل حصص التقييم الأسبوعي ومتابعة كراسات الحصة والواجبات للطلاب وتنفيذ امتحانات شهر أكتوبر وفقًا للضوابط والقرارات الواردة من الوزارة مشددًا على ضرورة التزام المعلمين بالكتابة على السبورة ومتابعة مستوى التلاميذ فى القراءة والكتابة وتفاعلهم داخل الفصول الدراسية وادائهم للتقييمات الأسبوعية لتحقيق أهداف العملية التربوية والتعليمية وتوفير بيئة مدرسية آمنة ومستقرة.

وكيل تعليم البحيرة خلال جولته بعدد من المدراس، فيتو
وكيل تعليم البحيرة خلال جولته بعدد من المدراس، فيتو


وأكد أنه سيتم تكثيف الجولات الميدانية وأعمال المتابعة  للتأكد من انتظام الدراسة بجميع  مدارس الإدارات التعليمية بمختلف النوعيات والمراحل التعليمية بدءا من المرحلة الابتدائية حتى المرحلة الثانوية للوقوف على حسن وانتظام المنظومة التعليمية وتحقيق الانضباط الإداري والتعليمي والتأكد من قوائم الفصول وسجلات الحضور والانصراف وتفعيل سجل الزيارات ومتابعة انتظام الدراسة وحل المشكلات وطرح الحلول المناسبة وذلك  جنبا الى جنب مع المتابعة والمرور الميدانى لمديري عموم الإدارات التعليمية والموجهين العموم والأوائل على كافة المدارس والإدارات التعليمية للاطمئنان على انتظام الدراسة والتذليل الفوري لأي عقبات تعرقل سير العملية التعليمية.


 

 

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وكيل تعليم البحيرة البحيرة رشيد المحمودية التعليم جولة تفقدية

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