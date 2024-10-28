استمرار الندوات التوعوية لجامعة دمنهور بمختلف الكليات ضمن مبادرة بداية (صور)

عقدت كلية العلوم بجامعة دمنهور اليوم دورة تدريبية بعنوان "أساسيات صناعة المنظفات ومستحضرات التجميل"، بإشراف الدكتور السيد إبراهيم – قائم بعمل عميد الكلية، وذلك ضمن مشاركة الكلية في فعاليات مبادرتي "صنايعية مصر"، و"بداية جديدة لبناء الإنسان".



ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور إلهامي ترابيس ـ رئيس جامعة دمنهور، وفي إطار حرص جامعة دمنهور على المشاركة في المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي تستهدف تطوير كافة الخدمات في مجالات الصحة والتعليم والرياضة والثقافة، لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر2030، واصلت جامعة دمنهور أنشطتها وفعالياتها بمختلف كليات الجامعة.





ندوات توعوية بجامعة دمنهور، فيتو

وحاضر بالدورة الدكتور عبد الباسط مرسي - أستاذ الكيمياء العضوية بكلية العلوم جامعة طنطا، وتناول التعريف بأنواع المنظفات وكيفية تصنيع كل نوع ومعايير التصنيع، بالإضافة إلى التعريف بأنواع مستحضرات التجميل وكيفية تصنيعها طبقا للمعايير العالمية، وخلال الدورة تم عرض فيديوهات توضيحية لعملية التصنيع.

بينما عقدت كلية التربية النوعية ندوة تثقيفية توعوية بعنوان" دور الدراما في تشكيل الهوية الثقافية"، وهدفت إلى التوعية بدور الدراما بمختلف أشكالها (التليفزيون، السينما، أو المسرح )، في تشكيل الهوية الثقافية ونشر الوعي لدى المواطنين.

حيث تلعب الدراما دورًا هامًا ومؤثرا في حياة الشعوب بمختلف دول العالم، ما بين تأثيرها في تشكيل الوعي لدى الأفراد والمساهمة في تكوينهم الشخصي، وكذلك دورها الثقافي والتنويري وتسليط الضوء على القضايا الاجتماعية؛ ودورها في حفظ التراث وترسيخ الهوية، إلى جانب الدور الترفيهي.





ندوات توعوية بجامعة دمنهور، فيتو





وكذا دورها الهام في تنمية الولاء والانتماء للوطن، فأصبحت الدراما من ضرورات الحفاظ على الهوية الوطنية، وعلى مدار العصر الحديث شكل الإنتاج الثقافي الدرامي أحد أهم مكونات الهوية الوطنية للكثير من الدول، بل وشكل الكثير من الصورة الذهنية العالمية لمواطني تلك الدول وكيف يراهم العالم من حولهم،

هذا وتناولت الندوة أيضا إيجابيات وسلبيات الدراما، وشهدت الندوة حضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الكلية، ولاقت الندوة استحسان الحضور.

والجدير بالذكر أن جامعة دمنهور تنظم العديد من الأنشطة والفعاليات بمختلف كلياتها، وذلك في إطار حرص الجامعة على المشاركة بالمشروع القومي للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، الذي يهدف إلى الاستثمار في رأس المال البشري، وتطوير كافة الخدمات فى مجالات الصحة والتعليم والرياضة والثقافة، لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.