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اللقاء تناول استعراض آلية العمل بمنظومة الضرائب والتيسيرات المقدمة للمواطنين

محافظ دمياط يلتقى مع وكيل المالية لبحث تيسيرات الإقرارات الضريبية

محافظ دمياط يلتقي
محافظ دمياط يلتقي بالدكتور أسامة الإتربى وكيل وزارة المالية

 التقى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، صباح اليوم، بمكتبه مع الدكتور أسامة الإتربى وكيل وزارة المالية ورئيس الإدارة المركزية لمنطقة ضرائب دمياط.

محافظ دمياط يلتقي بالدكتور أسامة الإتربى وكيل وزارة المالية
محافظ دمياط يلتقي بالدكتور أسامة الإتربى وكيل وزارة المالية

اللقاء تناول استعراض آلية العمل بمنظومة الضرائب والتيسيرات المقدمة للمواطنين 

 تناول اللقاء استعراض آلية بمنظومة الضرائب واللوائح المُنظمة لها، والذى أشار اليه الدكتور أسامة الإتربى، واطلع " المحافظ " أيضًا جهود المنطقة بدمياط، خلال موسم الاقرارات الضريبية لمخاطبة المواطنين وتعريفهم بالتيسيرات المقدمة، حيث عقدت المنطقة بروتوكولات تعاون مع النقابات المهنية لتعريف الأعضاء بكل نقابة بتلك التيسيرات،  والوصول إلى شريحة أكبر من المواطنين.

 

 وأكد " محافظ دمياط " على أهمية الدور الذي تقوم به منطقة الضرائب، مشيدًا بما تقوم به من جهود للوصول إلى المواطنين وتعريفهم بكافة القوانين واللوائح والتيسيرات التى تقدمها الدولة، كما أكد حرص المحافظة على التواصل مع المنطقة لدعم ملفات التعاون.

 

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