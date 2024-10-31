وفاة طفلة وإصابة 4 في حادثين متفرقين بالشرقية

شهد "طريق مصر - الإسماعيلية الصحراوي" بنطاق مدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية، حادث سير مروع إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، ونتج عن الحادث إصابة 4 أشخاص بجروح وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات القريبة من الحادث لتلقي العلاج اللازم.

انقلاب ميكروباص وإصابة 4 أفراد بجروج وكدمات بالعاشر من رمضان

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا بورود إشارة من أحد المستشفيات الكائنة بمدينة العاشر من رمضان باستقبال 4 أشخاص، جميعهم من محافظة القاهرة، مصابين بجروح وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم العلاجات اللازمة لهم.

وبالانتقال والفحص، تبين حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص يستقلونها بطريق “مصر- الإسماعيلية الصحراوي”.

وتم الانتهاء من رفع آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات مرة ثانية.

وفاة الطفلة جنى في حادث مروري مروع بالحسينية

لقت طفلة تدعى"جنى ا."، 11 عاما، مصرعها إثر تعرضها لحادث تصادم سيارة بها بناحية قرية المساعيد بدائرة مركز الحسينية.

وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الحسينية المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.



حوادث طرق

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح؛ أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات المرور، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.