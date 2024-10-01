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محافظات

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادثين متفرقين بالشرقية

إسعاف الشرقية، فيتو
إسعاف الشرقية، فيتو

شهد طريق "ههيا-الزقازيق" محافظة الشرقية حادث سير مروع، إثر تصادم بين سيارة ملاكى ودراجة نارية، ونتج عن الحادث وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين.

 

تفاصيل حادث تصادم قطارين فى الشرقية، الصحة: مصرع شخصين وإصابة 31 آخرين، الفحص المبدئي: خطأ عامل التحويلة وراء الحادث (صور)

غرفة عمليات النجدة بالشرقية 

تلقت غرفة عمليات النجدة بالشرقية إخطارا بورود إشارة من مستشفى ههيا المركزي باستقبال "عبد الرحمن.م.ال" 25 عاما مقيم مركز ههيا (جثة هامدة) إثر توقف عضلة القلب وإصابة 2 آخرين بجروح متفرقة بالجسد وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين 

وبانتقال قوة امنية الي محل الواقعة وبالفحص تبين حدوث إصابة الشاب التي أودت بحياته إثر تعرضه لوقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم،وتم الانتهاء من رفع الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات والمارة مرة ثانية.

وفاة شاب فى حادث تصادم دراجتين بالقرين

فيما لقى "علاء.خ.ع"18 عاما (طالب) مصرعه فيما أصيب أخر باشتباه نزيف بالمخ إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين بمدينة القرين 

وجرى تحويل المصاب إلى مستشفى الزقازيق الجامعى لتلقي العلاج اللازم ونقل جثمان المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى القرين المركزي والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة.

حوادث طرق

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح  أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات المرور، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

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مصرع واصابة 3 في حادث تصادم بالشرقية أخبار الحوادث حوادث اليوم إحصائيات مركز حوادث المرور أبرز حوادث اليوم الثلاثاء

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