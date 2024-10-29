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ثقافة وفنون

مسلسل تيتا زوزو الحلقة 28، أتباع الحاج إسماعيل يعتدون على أحمد ووظيفة سيف في خطر

أبطال تيتا زوزو،
أبطال تيتا زوزو، فيتو

 دارت أحداث مسلسل تيتا زوزو الحلقة 28 حول خالد الذي يبحث مع رشدي على حل لقضية زوزو، وبعدما يوشك رشدي على الوصول إلى حل يتحول وتمحى ذاكرته، ويتعجب خالد من الأمر ويحاول البحث عن حل، وفي الحقيقة فقد عاد المبرمج في التطبيق التابع له رشدي للنظر إلى أرقامه ولاحظ أن المشاعر تزداد عنده، فقرر عرض الأمر على مديره، وقبل أن يعود إلى جهازه يحصل صديقه على نسخة من رشدي ثم يعيده إلى ضبط المصنع حتى لا يتم محو ذاكرته مرة أخرى، ويتعجب المبرمج بعد عودته إلى الجهاز من تغير أرقام رشدي.

وخلال الحلقة تفكر زوزو مع محاميها في ثغرة لحل القضية وأخبرته أنهم إن نجحوا في إيجاد المحصول المطابق للمواصفات الخاصة بها سيحسن موقفها بالقضية، وتطلب زوزو من المحامي أن يتواصل مع خالد ويخبره أن أحمد يعلم شيء أو معلومة عن القضية ويخفيها.

وبينما كان أحمد يحاول مساعدة زوزو يأمر الحاج إسماعيل أتباعه بالهجوم على أحمد، وبالفعل هذا ما حدث وضربوه بينما كان يسير في الشارع ودخل أحمد في غيبوبة، أما هبة فتبدأ عملها الجديد بالرغم من عدم تفاهمها مع المدير، بينما تقرر ياسمين تقديم إعلان لفتاة ووثقت بها ثقة عمياء ويحاول صديقها نصحها بأن هذا الأمر قد يكون مشبوهًا ولكنها لا تقتنع، بينما يطلب خالد من عمر الابتعاد عن نورا بناء على طلب من زوزو، وبالرغم من ذلك يبدأ عمر تسجيل “التراك” الأول له ويلح على نورا أن تشاركه الغناء.

ويواصل سيف السهر واللامبالاة مع عائلته، وبينما كان في حالة سكر بأحد الملاهي الليلية يأتي مقاول كان سيف قد طرده من العمل لفساده واستغل الحالة المزرية التي يعيشها سيف وقام بتصويره وبعث بالصور إلى رؤساء سيف، ويأتي مندوب عنهم في اليوم التالي وطلب من سيف إجراء تحليل مخدرات ولكنه يمتنع ويخبره المندوب أن ذلك يعني أنه يتعاطى المخدرات بالفعل، ويقع سيف في حيرة في هذا الموقف الذي يهدد مسيرته.

مسلسل تيتا زوزو

ويشارك إسعاد يونس في بطولة مسلسل “تيتا زوزو” كل من: إسلام إبراهيم، ندى موسى، محمد كيلاني، إيناس كامل، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، وإيمان يوسف، من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل.

 

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