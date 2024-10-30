مسلسل تيتا زوزو الحلقة 29، تطور غير متوقع في سلوكيات رشدي وأحمد يقرر إنقاذ زوزو

دارت أحداث مسلسل تيتا زوزو الحلقة 29 حول اكتشاف المبرمج الذي برمج رشدي أن زميله بالعمل له دخل في هذه التغيرات المفاجئة التي تشهدها سلوكياته، وحينما يبلغ المدير يشجع الأخير بضرورة ترك رشدي بحالته الطبيعية وقياس حجم تطوره لاستغلال ذلك من أجل نجاح التطبيق، وكلف كريم بهذه المهمة.

ويعود رشدي لحالته الطبيعية وينجح في حل أزمة زوزو حيث قام بقرصنة العديد من الجهات ونجح في تحليل البيانات واستخرج معلومات تؤكد براءة زوزو، ويذهب خالد بهده المعلومات الصادمة لزوزو ولكنها ترفض استغلالها لضلوع أحمد في القضية.

ويستفيق أحمد من القضية ويذهب إلى المسؤولين عن قضية زوزو بالرغم من حالته الصحية الحرجة ويدلي بشهادة تفيد ببراءة والدة زوجته وتجعله في موقف قانوني حرج.

أما هبة فتواصل تعلمها وأيضًا تتقرب من ديجا التي تتحسن حالتها، بينما يتعرض عمر ونورا لموقف حرج حيث خرجا وقدما أغنيتهما على المسرح أمام جمهور ولكن المستمعين عبروا عن استيائهم من أداء وأغنية الثنائي وتخلى عنهم الجميع ودخل عمر في حالة اكتئاب، خاصة بعد رحيل نورا مع والدها إلى الخارج، بينما تواجه ياسمين مشكلة كبرى بسبب الإعلانات، أما سيف فينهار أمام زوجته التي تسانده وتدعمه نفسيًا حتى يعود إلى حالته الأولى، وتختتم الحلقة أحداثها بوجود تطور كبير في سلوكيات رشدي حيث أنه يتمكن من لمس “كنبة” في منزل خالد.

مسلسل تيتا زوزو

ويشارك إسعاد يونس في بطولة مسلسل “تيتا زوزو” كل من: إسلام إبراهيم، ندى موسى، محمد كيلاني، إيناس كامل، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، وإيمان يوسف، من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل.