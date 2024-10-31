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اقتصاد

البورصة المصرية تلتقي بالمراقبين الداخليين والمديرين الماليين للشركات الأعضاء

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

 التقت البورصة المصرية بالمراقبين الداخليين لشركات السمسرة، ثم مع المديرين الماليين ومسئولي الملاءة المالية لتلك الشركات، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 29 و30-أكتوبر-2024، وذلك في ضوء منهجية البورصة المصرية للحوار المجتمعي الفعال ولمناقشة أحدث  المستجدات.

وصرح أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص البورصة المصرية المستمر على التواصل الفعال مع أعضائها بغرض تعزيز التعاون والعمل البناء مع كافة أطراف منظومة سوق الأوراق المالية لرفع معدلات الأداء لما فيه صالح السوق. 

وأضاف الشيخ: نحرص دائما على استعراض أحدث المستجدات وكذلك طرق معالجة أية تحديات قد تواجه الشركات الأعضاء بهدف دفع سوق رأس المال المصري نحو مزيد من النمو والاستقرار.

دور المراقب الداخلي في ضمان سلامة العمليات

وقد شارك في لقاء اليوم الأول (108) شركات سمسرة، حيث تم خلال اللقاء استعراض أهم المستجدات الخاصة بدور المراقب الداخلي في ضمان سلامة العمليات وامتثال الشركة للضوابط والقوانين التشريعية الحاكمة للتداول بالبورصة المصرية، وكذلك تحليل المخاطر المحتملة وتقديم توصيات لتقليلها وسبل تطوير السياسات والإجراءات الداخلية لضمان سلامة الإجراءات المعمول بها مما يترتب عليه تعزيز الثقة وتقليل فرص حدوث أخطاء أو تلاعبات.

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024

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وشارك في اليوم الثاني (110) شركات سمسرة حيث تم استعراض أهم المستجدات الخاصة بالدور المحوري للمدير المالي من حيث إدارة السيولة، والتأكد من توافر السيولة الكافية لتلبية احتياجات الشركة ومتطلبات العملاء، وكذلك سبل وضع استراتيجيات مالية تضمن التزام الشركة بالقوانين والضوابط التشريعية الحاكمة، وعلى الأخص قواعد الملاءة المالية، وأيضا تحليل وتقييم المخاطر المالية المرتبطة بأنشطة الشركة وعلى الأخص الأنشطة المتخصصة وأثرها على الملاءة المالية للشركة وكيفية وضع استراتيجيات للتخفيف من تلك المخاطر لضمان نجاح الشركة واستدامتها في السوق.

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