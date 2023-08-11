الجمعة 11 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

طريقة عمل البطاطس المقلية بالجبنة، وصفة سريعة وغير مكلفة

كرات البطاطس المقلية،
كرات البطاطس المقلية، فيتو

طريقة عمل البطاطس المقلية بالجبنة، من الوصفات اللذيذة والسريعة في تحضيرها، والتي تصلح لوجبة الغداء، فهي شهية سيفضل طعمها كل أفراد الأسرة، إلى جانب أنها غير مكلفة، كما يمكنك عملها في العزومات كطبق جانبي لذيذ ومميز.

تقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل البطاطس المقلية بالجبنة، وصفة سهلة ولذيذة لعمل البطاطس، وهي عبارة عن كرات من البطاطس المقلية المحشية بالجبنة الشيدر، والتي تعتمد على سلق البطاطس، ثم تحويلها لكرات، وحشوها بالجبنة الشيدر، مع تقليبها في البيض والبقسماط، بنفس طريقة عمل الفراخ البانيه، وقليها في الزيت، وهي من الطرق التي لا يستغرق عملها وقتا طويلا.

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مكونات كرات البطاطس

البطاطس المقلية المحشية بالجبنة

½ كيلو من بطاطس مقشرة.
بيضة.
كوب من الجبنة الشيدر المبشورة.
½ كوب من الزبادي.
¾ كوب من البقسماط.
2 ملعقة كبيرة من الزبدة.
2 ملعقة كبيرة من الثوم المعمر المفروم.
½ كوب من البصل الأخضر المفروم.
½ ملعقة صغيرة من الثوم البودر.
ملح وفلفل أسود.

 

طريقة عمل البطاطس المقلية

اسلقي البطاطس في ماء مغلي ومملح.
اهرسي البطاطس هرسًا ناعمًا، ثم أضيفي إليها الزبادي وبودرة الثوم والزبدة، وقلبيها جيدًا.
أضيفي الجبن والبيض والثوم المعمر والبصل الأخضر والملح والفلفل الأسود، وقلبي جيدًا.
شكلي البطاطس على شكل كرات متساوية الحجم قدر المستطاع، ثم اغمسيها في البقسماط.
ضعي كرات البطاطس بعد ذلك في الفريزر لمدة 15 دقيقة، حتى تتماسك، وتكون سهلة القلي.
اقلي كرات البطاطس، فور إخراجها من الفريز، في زيت مغلي وغزير حتى يُصبح لونها ذهبيًّا.

هذه الطريقة من الطرق سهلة التحضير، والتي يمكنك تقديمها لأطفالك، مع الفراخ المشوية، بالإضافة إلى الكاتشاب أو صوص يفضله أطفالك، كما
يمكنك تقديمها مع طبق مكرونة أو مع الفراخ البانيه، فهي من الأطباق التي يمكن استغلالها في أكثر من طريقة للتقديم.

 

طريقة عمل صينية البطاطس

صينية البطاطس

وتقدم الشيف آسيا، وصفة أخرى للبطاطس، سريعة التحضير أيضًا، وغير مكلفة، وهي طريقة عمل صينية البطاطس بخلطة مميزة،

 

مكونات عمل صينية البطاطس

٣ حبات بطاطس مقطعة حلقات ومسلوقة 
٥٠٠ جرام كبد دجاج 
٤ ملاعق كبيرة زيت زيتون
ملعقتين كبيرتين بهارات الشاورما 
ملعقتين كبيرتين خل 
ملعقتين كبيرتين زبادي 
حبة بصل، مقطع شرائح 
٣ حبات فلفل ألوان مقطعة شرائح
فصين ثوم، مدقوق 
ملح وفلفل اسود 
رشة جوزة الطيب 
ملعقة صغيرة بودرة الثوم 
نصف كوب بقدونس مفروم 
كوب جبن مبشور

 

طريقة عمل صينية البطاطس:

تتبل كبدة الدجاج بالخل والزبادي، ثم بهارات الشاورما وتترك في التتبيلة مدة لا تقل عن ساعتين. 
يسخن زيت الزيتون في مقلاة ثم تسقط شاورما كبد الدجاج تدريجيا كي تأخذ اللون الذهبي وتتشوح. 
يضاف الفلفل الألوان والبصل ثم البقدونس، ثم يقلب الكل جيدا. يسكب في صينية الفرن.
ترص حلقات البطاطس على وجه الصينية بطريقة أنيقة ثم تتبل بالملح والفلفل وقليل من جوزة الطيب.
توزع طبقة من الجبن المبشور على البطاطس ثم توضع بالفرن الى ان تأخذ اللون الذهبي.
تقدم بالهنا والشفا.

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طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ فى الفرن، سهلة ولذيذة

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