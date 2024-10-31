انتصار عبد الفتاح يشارك في حفل "حوار الفنون" ببيت السناري

يقيم بيت السناري بالتعاون مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب، حفل "حوار الفنون من أجل السلام" ضمن مشروع إحياء فنون القاهرة التاريخية، وذلك في احتفالية كبرى بحضور الفنان انتصار عبد الفتاح، يوم الخميس المقبل الموافق 7 نوفمبر 2024.

ومن المقرر أن يشهد الحفل مشاركة نخبة من الفرق الفنية، أبرزها فرقة الطبول النوبية، وفرقة الآلات الشعبية المصرية، وفرقة سمعنا طبلتك، بالإضافة إلى ضيف شرف الحفل، فرقة كنعان للفنون الشعبية والتنورة من فلسطين.

ويبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء والحضور من الساعة الثامنة مساء.