الخميس 31 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

تحليق مكثف للمسيرات الإسرائيلية في معظم المناطق اللبنانية

لبنان، فيتو
لبنان، فيتو

 أفادت شبكة «سكاي نيوز»، بتحليق المسيرات الإسرائيلية بشكل مكثف في معظم المناطق اللبنانية.

حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان

 وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الثلاثاء، استشهاد 2792 شخصا وإصابة 12772 آخرين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على البلاد.

 

نقل 1800 جندي مصاب من ميدان المعارك في لبنان وغزة

في السياق ذاته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن وحدة الإنقاذ الجوية الخاصة 669 عملت منذ بدء الحرب على نقل 1800 جندي مصاب من ميدان المعارك في لبنان وغزة.

وقال الجيش الإسرائيلي: "الوحدة 669 نفذت 1000 طلعة إنقاذ جوية خلال العام.. تم نقل 1600 جندي مصاب من غزة و200 من لبنان".

 

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