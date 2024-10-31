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ميناء العريش يستعد لاستقبال سفينة مساعدات إماراتية لغزة

السفينة الاماراتية
السفينة الاماراتية

 يستعد ميناء العريش البحري لاستقبال سفينة مساعدات من دولة الإمارات العربية المتحدة تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة تضم مستلزمات طبية و5 سيارات إسعاف.

 

سفينة مساعدات إماراتية لغزة تضم مستلزمات طبية و5 سيارات إسعاف

 وأعلن الهلال الأحمر الإماراتي، عن تسيير سفينة المساعدات الإماراتية الخامسة من ميناء الحمرية في دبي، إلى مدينة العريش في محافظة شمال سيناء المصرية، وعلى متنها 5112 طنًا من المساعدات الإنسانية تلبية لاحتياجات الفلسطينيين في قطاع غزة، ضمن عملية "الفارس الشهم 3".

 

وتحمل السفينة مواد غذائية ومواد إيوائية ومستلزمات طبية، بالإضافة إلى 5 سيارات إسعاف، ساهم في تأمينها كل من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ليصل إجمالي المساعدات المقدمة إلى غزة أكثر من 34 ألف طن حتى الآن.

وأطلقت الإمارات في إطار عملية "الفارس الشهم 3" العديد من المبادرات، تضمنت إنشاء مستشفيين ميدانيين، الأول داخل قطاع غزة، والثاني مستشفى عائم قبالة ساحل مدينة العريش، إضافة إلى إقامة 5 مخابز أوتوماتيكية، كما وفرت الدقيق لـ 8 مخابز في غزة إضافة إلى إنشاء 6 محطات تحلية مياه تنتج 2 مليون جالون يوميًا يجري ضخها إلى قطاع غزة ويستفيد منها أكثر من 600 ألف نسمة.

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ونفذت الإمارات 53 عملية إسقاط جوي للمساعدات الإنسانية على المناطق المعزولة والتي لا تصل إليها المساعدات في قطاع غزة، وبلغ إجمالي المساعدات التي جرى إسقاطها 3623 طنًا من المساعدات الإغاثية والإنسانية ضمن عملية "طيور الخير" الإنسانية.

وتواصل الإمارات العمل على تكثيف الجهود لضمان تدفق ووصول المساعدات وتوزيعها عبر كافة الوسائل والطرق المتاحة للإسهام في التخفيف من معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة.

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