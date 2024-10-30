شهد اللواء دكتور خالد مجاور محمد محافظ شمال سيناء، اليوم، افتتاح المقر الجديد لفرع المجلس القومي للمرأة بمدينة العريش، بحضور القيادات التنفيذية وأعضاء المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء.

محافظ شمال سيناء يشهد افتتاح فرع المجلس القومي للمرأة بالعريش



وأكد المحافظ علي اهتمام الجهاز التنفيذي بشمال سيناء بجميع المواطنين خاصة المرأة السيناوية، مشيرًا إلى أهمية التنمية بشمال سيناء وخاصة التنمية البشرية.

أشار المحافظ إلي أهمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في توفير فرص العمل للأسرة السيناوية، وتسويق المنتجات من خلال إقامة جميع المعارض بالمجان.