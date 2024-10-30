زار اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، المجاهدة فرحانة بمنزلها بحي الضاحية بمدينة العريش، في حضور اللواء عاصم سعدون نائب المحافظ ونوال سالم مدير فرع المجلس القومي للسكان بشمال سيناء.

محافظ شمال سيناء يزور المجاهدة فرحانة بمنزلها بالعريش



وأشاد المحافظ بالدور الكبير الذي قامت به المجاهدة في خدمة الوطن خلال فتره احتلال سيناء.



وأكد المحافظ علي تشكيل لجنة تضم أعضاء من ديوان عام المحافظة وأعضاء المجموعة البرلمانية والشخصيات العامة لاختيار الحي الذي يتم تسميته بإسم المجاهدة فرحانه تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه.