نقابة الصحفيين تنظم احتفالية بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر بالغربية
تنظم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين بالتعاون مع اللجنة النقابية بمحافظة الغربية احتفالية بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر والعيد القومي لمحافظة الغربية، وذلك يوم الأربعاء المقبل ٣٠ أكتوبر الساعة ١٢ ونصف ظهرا على مسرح المركز الثقافي بمدينة طنطا.
تقام الاحتفالية برعاية اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، تحت عنوان " دور المراسلين الحربيين في توثيق حروب وانتصارات الجيش المصري "، وتتضمن ندوة حول جهود الصحافة والإعلام في توثيق بطولات المصريين والجيش المصري.
وتتضمن الاحتفالية تكريم اسمي اثنين من أبرز المراسلين الحربيين من أبناء محافظة الغربية وهما الراحلين الكاتب الصحفي مرسي عطا الله والإعلامي حمدي الكنيسي،كما سيتم تكريم اسمي اثنين من القامات الصحفية بالغربية الذين رحلا عن عالمنا خلال هذا العام وهما الكاتبين الراحلين عدلي محرم وعاطف دعبس.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.