الخميس 31 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

حزب الله يقصف تجمعا لجنود الاحتلال في وطى الخيام بالمدفعية

حزب الله، فيتو
حزب الله، فيتو

أعلن حزب الله اللبناني استهدافه عند الساعة 9:30 من صباح اليوم تجمعًا لقوات الاحتلال في منطقة وطى الخيام (جنوب شرق ‏البلدة) بقذائف المدفعية.

 قواعد عسكرية ومعسكرات وثكنات ومستعمرات

كما استهدف حزب الله اللبناني خلال الساعات الماضية قواعد عسكرية ومعسكرات وثكنات ومستعمرات وصلت إلى ضواحي "تل أبيب والخضيرة" بـ 13 هجوما بالمسيرات والصواريخ النوعية.

وفي وقت سابق، شن "حزب الله" اللبناني، أمس الأربعاء، هجوما متزامنا بالصواريخ والمسيرات على قاعدتين عسكريتين، وتجمعات جنود داخل معسكر قرب مدينة حيفا في شمال إسرائيل.

إطلاق 3 طائرات مسيرة من لبنان

وقال الحزب في بيان: إن مقاتليه شنوا "هجوما مركبا من الصواريخ النوعية وسرب من المسيرات استهدفت قاعدة عين شيمر شرق الخضيرة.. وتجمعات العدو في معسكر إلياكيم جنوب حيفا وقاعدة شراغا شمال مدينة عكا".
وأكد أنها "أصابت أهدافها بدقة بعد أن عجز العدو عن التصدي لهذه الصواريخ والمسيرات التي حلقت لمدة من الزمن" في الأجواء الإسرائيلية.
وفي المقابل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق، رصد إطلاق 3 طائرات مسيرة من لبنان.

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