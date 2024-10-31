بدء تشغيل منتزه الجبخانة بجنوب القاهرة (صور)

شهد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بدء تشغيل "منتزه الجبخانة" الذي تم تحويله من منطقة غير آمنة إلى فراغ عام آمن للتنزه وممارسة الرياضة لأهالى منطقة عزبة خير الله بمصر القديمة والبساتين، ويضم "مناطق مفتوحة– ملاعب – ملاهى أطفال – مسرح " بتكلفة تقارب ٤٠ مليون جنيه في إطار التعاون بين محافظة القاهرة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية بمنحة متاحة من الاتحاد الأوروبي ضمن "برنامج الارتقاء الحضري والتنمية العمرانية للمناطق غير المخططة".

شهد الحفل أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وايريك شوفالييه سفير فرنسا بالقاهرة، وآن شو رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لمصر، وباسل رحمى الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وممثلى الاتحاد الأوروبي، وباسم عبد الحميد مدير مديرية الإسكان، ووائل حسن مدير مديرية الإسكان السابق وعدد من قيادات المحافظة وجمعية تواصل.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن هذا المشروع يأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين فى المناطق الأكثر احتياجًا، وفى إطار فاعليات محافظة القاهرة استعدادًا لعقد المؤتمر الحضرى العالمى منتصف الأسبوع القادم.

وأكد محافظ القاهرة أن محافظة القاهرة تولى إهتمامًا بالغًا لتطوير المناطق غير الآمنة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة فيها، وذلك تنفيذًا لخطة الدولة والتى حددت خطوات واضحة لتطوير هذه المناطق يشمل الإنتهاء من تطوير المناطق الخطرة بنهاية 2024، مع العمل بالتوازي على تحسين مستوى الخدمات وتخطيط الأماكن غير المخططة بمبدأ التنمية بالمشاركة.

وأضاف محافظ القاهرة أن هذا المشروع هو أحد المشروعات المنفذة مع الشركاء الدوليين والمحليين المتواجدين فى الحدث حيث تم تنفيذ عدة مشروعات للتطوير بمنطقتي الزاوية الحمراء وعزبة خيرالله واسطبل عنتر والتى تشمل تطوير الخدمات لعدد ما يقارب من مليون مواطن فى هذه الأماكن.

وأكد محافظ القاهرة أن تمويل هذه المشروعات تم من خلال منحة مقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية الممولة من الإتحاد الأوروبى، مثمنًا علاقة الشراكة بينهم وبين الدولة المصرية ومحافظة القاهرة فى منظومة تطوير المناطق غير الآمنة.

وشدد محافظ القاهرة على أهمية استمرارية المجهودات التي تقوم بها المحافظة مع شركاء التنمية من مؤسسات محلية ومؤسسات دولية لرفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين.

ولفت محافظ القاهرة إلى أن المحافظة ستقوم بالتعاون مع جمعية تواصل وهى إحدى الجمعيات الأهلية لإدارة المكان وتشغيله من أجل الحفاظ على استمرارية تقديم الخدمات للسكان بنفس الجودة فى إطار رؤية المحافظة بأهمية دور المجتمع المدنى فى مشاركة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة فى تنفيذ خطط التنمية.

يذكر أن محافظة القاهرة قامت بتنفيذ عدة مشروعات أخرى من خلال منحة مقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية الممولة من الاتحاد الأوروبي بتكلفة ١١٠ ملايين جنيه منها ٨ مشروعات بالزاوية الحمراء (شبكة مياه شرب بشارع طلخا ومتفرعاته، تطوير كوبري مشاة عبود، توفير تجهيزات واحتياجات لـ (2) من المدارس الحكومية، إحلال وتجديد سوق مدينة النور (سويقة عبود) والشوارع المؤدية إليه، تطوير موقف ميكروباص مدينة النور، تطوير سوق طلخا الرسمي والشوارع المؤدية إليه، تطوير الشوارع بمنطقة الاميرية البلد، تطوير فراغات ومناطق مفتوحة عامة بمنطقة الأميرية البلد)

كما تم تنفيذ ٦ مشروعات بمنطقتى خير الله واسطبل عنتر (تطوير (٤) أنفاق أسفل الطريق الدائرى والمدخل الشرقي للمنطقة والطرق الرئيسية حول الدائرى وسلالم المشاة الصاعدة للدائري، تطوير سلالم ومسارات المشاة بمنطقة المحجر، تطوير الفراغات والمناطق المفتوحة، تطوير المدخل الغربى ورفع كفاءة الطريق الغربى، تطوير خطوط المياه الرئيسية بشارع المحجر، تطوير المنظومة صحية بالمنطقة.