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محافظ القاهرة يتفقد منطقتي البساتين والمعراج لمتابعة مستوى الخدمات بهما

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
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قام الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة بجولة تفقدية بعدد من أحياء المنطقة الجنوبية من بينها حي البساتين ومنطقة المعراج لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع الكفاءة الجارية بهما.

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وشملت الجولة متابعة رفع الإشغالات، ومنع الانتظار الخاطئ، بالإضافة إلى رفع كفاءة الميادين بأحياء المنطقة الجنوبية والطرق المؤدية إليه، ورفع كفاءة الرصف والأرصفة، وأعمدة الإنارة، والاهتمام بزيادة الرقعة الخضراء، ورفع كفاءة الحدائق وزراعة الجزر الوسطى لإضفاء المظهر الجمالى على المنطقة.

رافق المحافظ فى جولته، م.أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والعميد وليد أبو النصر رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، وعدد من قيادات المحافظة، وأعضاء مجلس النواب.

 

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أحياء المنطقة الجنوبية إبراهيم صابر الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة

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