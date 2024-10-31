يبدأ من 30 جنيهًا، أسعار السمك البلطي اليوم الخميس في الأسواق

أسعار السمك البلطي اليوم، سجلت أسعار البلطي ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق، بمختلف أحجامه وأنواعه، سواء في أسواق الجملة والتجزئة، وحتى في السلاسل الغذائية والمحال التجارية.

أسعار السمك البلطي اليوم الخميس، فيتو

أسعار السمك البلطي اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024

«فيتو» تستعرض أسعار السمك البلطي اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024، في سوق العبور للجملة، وفي أسواق بيع الأسماك وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، وأيضًا سعر السمك البلطي في السلاسل الغذائية والمحال التجارية؛ في السطور الأتية:

أسعار السمك البلطي اليوم الخميس، فيتو

أسعار السمك البلطي اليوم الخميس في سوق العبور للجملة

البداية مع أسعار السمك البلطي اليوم الخميس في سوق العبور للجملة، وجاءت كالآتي:

تراوح سعر كيلو البلطي ممتاز من 82 إلى 84 جنيهًا.

تراوح سعر البلطي متوسط الحجم من 78 إلى 80 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر بلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر فيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو.

أسعار السمك البلطي اليوم الخميس، فيتو

سعر السمك البلطي اليوم الخميس في أسواق التجزئة

أما سعر كيلو السمك البلطي اليوم الخميس في أسواق التجزئة لبيع الأسماك وفقًا للبوابة الحكومية، فجاءت كالآتي:

بلغ متوسط سعر كيلو بلطي متوسط الحجم نحو 83 جنيهًا، لتتراوح أسعار البلطي متوسط الحجم ما بين 60 و115 جنيهًا للكيلو. بلغ متوسط سعر البلطي الأسواني نحو 91.4 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو البلطي الأسواني ما بين 60 و115 جنيهًا.

أسعار السمك البلطي اليوم الخميس، فيتو

أسعار كيلو السمك البلطي اليوم وفقًا للبوابة الحكومية

بلغ متوسط سعر فيليه بلطي نحو 168.8 جنيه للكيلو، وتراوحت أسعار كيلو فيليه بلطي من 100 إلى 250 جنيهًا. بلغ متوسط سعر كيلو بلطي ممتاز نحو 94 جنيهًا، وتراوحت أسعار البلطي ممتاز ما بين 70 و150 جنيهًا للكيلو. بلغ متوسط سعر بلطي صغير الحجم نحو 65 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر كيلو بلطي صغير الحجم من 40 و100 جنيه.

أسعار السمك البلطي اليوم الخميس، فيتو

أسعار سمك البلطي في السلاسل الغذائية والمحال التجارية

وفيما يخص سعر سمك البلطي في السلاسل الغذائية والمحال التجارية؛ فهي كالأتي:

بلغ سعر سمك بلطي صغير الحجم نحو 92 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر كيلو سمك بلطي متوسط الحجم نحو 110 جنيهات.

تراوح سعر سمك بلطي فيليه من 270 جنيهًا إلى 300 جنيه للكيلو.

بلغ سعر بلطي كبير الحجم نحو 110 جنيهات للكيلو.

بلغ سعر فيليه بلطي مجمد نحو 295 جنيهًا للكيلو.