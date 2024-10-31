تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس 31-10-2024 في بداية التعاملات

شهدت أسعار الذهب، تراجعا في الأسواق، ببداية تعاملات اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024، بقيمة 5 جنيهات، مقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء.

أسعار الذهب اليوم الخميس

وننشر أسعار الذهب اليوم الخميس داخل الأسواق المحلية ووفقا لآخر تحديث لها، بعد الزيادات الكبيرة التي شهدتها الأسعار خلال الأيام الأخيرة.

أسعار الذهب اليوم، فيتو

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4325 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3785 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3244 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وعلى صعيد الجنيه الذهب، فقد وصل سعره إلى نحو 30280 جنيهًا.