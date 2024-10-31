الخميس 31 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس 31-10-2024 في بداية التعاملات

أسعار الذهب اليوم،
أسعار الذهب اليوم، فيتو

 شهدت أسعار الذهب، تراجعا في الأسواق، ببداية تعاملات اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024، بقيمة 5 جنيهات، مقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء.

أسعار الذهب اليوم الخميس

 وننشر أسعار الذهب اليوم الخميس داخل الأسواق المحلية ووفقا لآخر تحديث لها، بعد الزيادات الكبيرة التي شهدتها الأسعار خلال الأيام الأخيرة.

أسعار الذهب اليوم، فيتو
أسعار الذهب اليوم، فيتو

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4325 جنيهًا.

 

سعر جرام الذهب عيار 21

 بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3785 جنيهًا.

 

سعر جرام الذهب عيار 18 

أما جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3244 جنيها.

 

اشترِ الذهب بالتدريج وبحرص، خبير اقتصادي يحذر مستثمري المعدن الأصفر بعد ارتفاع أسعاره

بعد وصوله إلى أرقام قياسية، سعر الذهب اليوم الخميس 31-10-2024 في الأسواق المحلية

سعر الجنيه الذهب 

وعلى صعيد الجنيه الذهب، فقد وصل سعره إلى نحو 30280 جنيهًا.

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب،أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الذهب أسعار الذهب اسعار الذهب اليوم الخميس سعر جرام الذهب سعر جرام الذهب عيار 21

مواد متعلقة

اشترِ الذهب بالتدريج وبحرص، خبير اقتصادي يحذر مستثمري المعدن الأصفر بعد ارتفاع أسعاره

بعد وصوله إلى أرقام قياسية، سعر الذهب اليوم الخميس 31-10-2024 في الأسواق المحلية

الأكثر قراءة

سعر الجنيه الذهب فى الصاغة اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024

تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس 31-10-2024 في بداية التعاملات

الجريدة الرسمية تنشر 11 قرارًا جديدًا لرئيس الوزراء

الكويت تسحب الجنسية من 489 شخص

متحدث مجلس الوزراء يحسم الجدل حول حقيقة بيع بحيرة البردويل

بدء تطبيق التوقيت الشتوي، غدًا

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس 31-10-2024 في الأسواق

اشترِ الذهب بالتدريج وبحرص، خبير اقتصادي يحذر مستثمري المعدن الأصفر بعد ارتفاع أسعاره

منوعات

المزيد

دراسة: الحرارة قد ترتفع 10 درجات في القطب الشمالي نهاية القرن الـ21

قرن طول العمر ينمو على جبهة عجوز صينية، ما القصة؟

عض 3 أطفال، تصرف غريب من بايدن في حفل الهالوين بالبيت الأبيض (صور)

بايدن وزوجته يشاركان في احتفال الهالووين الأخير لهما في البيت الأبيض (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الخميس 31-10-2024 بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس 31-10-2024 في الأسواق

تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس 31-10-2024 في بداية التعاملات

سعر الأرز الشعير اليوم الخميس 31-10-2024 بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

طرق التقديم فى قرعة الحج 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى وصف الله الكافرين بأنهم لا يسمعون؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 31-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 31-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads