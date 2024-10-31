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محافظات

رئيس الوزراء: الدولة تؤمن بدور الشباب في تقديم الحلول لتحديات التنمية

احتفالية يوم المدن
احتفالية يوم المدن العالمى

 قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الهدف من احتفالية يوم المدن العالمى هو تسليط الضوء على التجربة المصرية الرائدة للتحديات المناخية واستكشاف ابتكارات، وتطلعات جديدة للمدن التي تعانى من ضغوط فى التغيرات المناخية مثل بعض المدن الساحلية.

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 جاء ذلك خلال فعاليات يوم المدن العالمي، الذي تستضيفه مكتبة الإسكندرية، ضمن استعدادات الدولة المصرية لاستضافة المنتدى الحضري العالمي (ثاني أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة) في دورته الثانية عشرة في مدينة القاهرة وذلك خلال الفترة من 4 - 8 نوفمبر 2024.

 

 وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن الهدف هو تسليط الضوء على دور الشباب في تنمية المدن، مؤكدا على  التزام مصر العميق بقضايا الاستدامة على الصعيد الدولي.

 وأشار الالتزام الحكومة المصرية في إحراز تقدم في مشروعات الأمم المتحدة فيما يتعلق بالاستدامة.

 

 وأضاف أننا نواصل العمل على تطوير البنية التحتية لتحسين جودة الحياة الحضرية، كما تواصل مصر جهودها للتحول نحو مصادر الطاقة النظيفة بديلا عن الطاقة التي تؤدي لانبعاثات كربونية.

وأكد أن الدولة المصرية تؤمن أن الشباب لديهم الكثير من الحلول في ما يتعلق بتحديات التنمية، مشيرا إلى أن الإسكندرية نموذجا في هذا الأمر، وآخرها حصول المدينة على جائزة شنجهاي اليوم، مؤكدا أن الإسكندرية نموذج ملهم للتعامل مع التغيرات المناخية والتحديات المعاصرة.

 

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