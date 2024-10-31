إزالة 6 حالات تعدي على أراضي أملاك الدولة في قنا

قامت الوحدة المحلية لقرية البحري قمولا التابعة لمركز نقادة، غرب محافظة قنا،حسين زمقان رئيس المركز بمتابعة الزين أبو على الانصاري نائب رئيس المركز وكارم سعد رئيس قرية البحري قمولا تم تنفيذ إزالة فورية ٦ حالات ازاله ضمن الموجه ٢٤ لسنة ٢٠٢٤ على أراضي املاك دوله وذلك بالتنسيق مع قوات الأمن.

البناء بدون ترخيص فى قنا

كما تهيب الوحده المحليه لمركز ومدينة نقادة بالمواطنين بعدم القيام بأعمال البناء بدون ترخيص والتعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية حتى لا يتعرض المخالف الي المسأله القانونيه.

