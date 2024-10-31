إزالة 6 حالات تعدي على أراضي أملاك الدولة في قنا
قامت الوحدة المحلية لقرية البحري قمولا التابعة لمركز نقادة، غرب محافظة قنا،حسين زمقان رئيس المركز بمتابعة الزين أبو على الانصاري نائب رئيس المركز وكارم سعد رئيس قرية البحري قمولا تم تنفيذ إزالة فورية ٦ حالات ازاله ضمن الموجه ٢٤ لسنة ٢٠٢٤ على أراضي املاك دوله وذلك بالتنسيق مع قوات الأمن.
البناء بدون ترخيص فى قنا
كما تهيب الوحده المحليه لمركز ومدينة نقادة بالمواطنين بعدم القيام بأعمال البناء بدون ترخيص والتعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية حتى لا يتعرض المخالف الي المسأله القانونيه.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.