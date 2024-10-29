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محافظات

محافظ قنا يتفقد عددا من المشروعات الخدمية بمركز نقادة

قنا، فيتو
قنا، فيتو

أجرى الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، جولة تفقدية على عدد من المشروعات الخدمية بمركز نقادة، وذلك لمتابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والنائب أشرف أبو الفضل عضو مجلس النواب، وحسين الزمقان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، والمهندس صالح محمود مدير عام مديرية الطرق والنقل، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وعدد من القيادات التنفيذية.

استهل محافظ قنا، جولته بتفقد محطتي المعالجة والرفع الفرعية بمشروع الصرف الصحى بمدينة نقادة،  بطاقة تصل إلى 16 ألف م3/يوم ويخدم 184 ألف نسمة بمدينة نقادة والقرى التابعة.

الموقف الجديد بمدينة نقادة

وتابع محافظ قنا جولته بتفقد مشروع الموقف الجديد بمدينة نقادة، بطاقة استيعابية  ١٠٠ سيارة، بتمويل من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ويستهدف تيسير خدمة النقل الجماعي الداخلي للمواطنين، والقضاء على ظاهرة الوقوف العشوائي للسيارات وإعادة الانضباط وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة بكافة شوارع مدينة نقادة.

كما تفقد محافظ قنا، مجمع شوادر نقادة الذي يقع علي مساحة 12956 مترا والمكون من 13 باكية مخصصة لشوادر الخضار والفاكهة.

واستمع محافظ قنا، لعدد من المقترحات، والشكاوى من المستأجرين حول تشغيل المجمع، ووعد بفحصها ووضع حلول سريعة لها.

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التنمية المحلية بصعيد مصر الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا الدكتور حازم عمر نائب المحافظ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر قنا محافظ قنا

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