افتتاح مباني الإسكان الطلابي بسوهاج بعد إعادة تأهيلها وصيانتها

افتتح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج مباني الإسكان الطلابي التابعين لعمارات الإسكان الطلابي بجهاز مدينة سوهاج الجديدة، عقب ترميمها وإعادة صيانتها، بحضور الدكتور عبد الناصر يس والدكتور خالد عمران نواب رئيس الجامعة، المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، واللواء طارق حافظ مدير الأمن الجامعي، والدكتور ياسر عبد الفتاح أمين الجامعة المساعد، وحامد الخولى مدير المدن الجامعية، وعدد العاملين والطلاب.

وفي هذا السياق تفقد رئيس الجامعة المباني مشيدًا بحجم الإنجاز الذي تم بالمباني بعد مرور سنوات من تركهم دون صيانة حتى أصبحوا غير مؤهلين للسكن، مشيدًا بالجهود المبذولة وسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة والالتزام بالمخطط الزمني المحدد، الأمر الذى ساهم فى رفع كفاءة المباني وتوفير سكن على أعلى مستوى لإنهاء معاناة الطلاب واستيعاب الأعداد المتزايدة من طلبات الالتحاق بالسكن الجامعي.

وقال النعماني: إن قطاع المدينة الجامعية قام بتسكين ما يقرب من ٥ آلاف طالب وطالبة داخل المباني المختلفة خلال العام الدراسي الجديد، وذلك عقب القيام بأعمال التطوير والتحديث في مختلف خدمات ومرافق المدن الجامعية، لتلائم احتياجات الطلاب، وتلبي كافة رغباتهم لدعم مسيرة العملية التعليمية وتحقيق معايير الجودة في الخدمات المقدمة لمساعدتهم على النجاح والتميز في دراستهم، الي جانب رعايتهم اجتماعيًّا ونفسيًّا.

وقال الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إنه خلال الجولة تفقد رئيس الجامعة، غرف تسكين الطلاب؛ للتأكد من جاهزيتها بكافة الاحتياجات اللازمة، والتي تشمل تجديدها بعدد من الأسرّة، والطاولات، والمقاعد، وخزانات الملابس، إلى جانب المطبخ، ودورات المياه، مشيدًا بما نفذته إدارة الجامعة بتكوين فريق عمل بإدارة الصيانة للقيام بأعمال الترميم وتأهيل هذه المباني، والانتهاء من كافة الأعمال في وقت قياسي.

وقال حامد الخولي، أن كل مبنى يتكون من دور أرضي و٤ أدوار متكررة تم تخصيصهم لسكن الطلاب الذكور، بطاقة استيعابية حوالي ٢٥٦ طالب، وتم تخصيص مبنى للسكن المميز وأخر للسكن العادي، موجهًا الشكر لرئيس الجامعة على دعمه المستمر للطلاب بإعتبار أن المدينة الجامعة تعد بيتًا لهم جميعًا.

وخلال الجولة التقى رئيس الجامعة بالطلاب الذين أبدوا رضاهم عن الغرف ومستوى جودتها والخدمات المقدمة بالمبنى، مقدمين الشكر لرئيس الجامعة علي اهتمامه بهم ومتابعته المستمرة لهم والإستماع إليهم، كما التقي رئيس الجامعة أيضًا بالعاملين، موجهًا خالص الشكر والتقدير لهم علي ما يبذلوه من مجهودات مع أبنائهم الطلاب والتقاط الصور التذكارية معهم.